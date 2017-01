EspañaDuero, "amenazada" por otro plan de ajuste tras aplazar Unicaja su salida a bolsa

EspañaDuero está, de nuevo, "amenazada" por un plan de ajuste de plantilla y oficinas. Ese es el compromiso adquirido por Unicaja tras conseguir que las autoridades comunitarias hayan aplazado la salida a bolsa de la entidad andaluza, prevista para el año pasado y que todavía no tiene fecha. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Unicaja apunta, literalmente, que para extender el plazo inicialmente previsto "las autoridades españolas presentaron a la Comisión Europea compromisos adicionales para los que el Ejecutivo comunitario ha concluido que no tendrán impacto negativo en la viabilidad de EspañaDuero".

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en los sindicatos más representativos en EspañaDuero. Fuentes del sector financiero de Comisiones Obreras a nivel regional aseguran, en declaraciones a este diario, que "confiamos en que no haya más cierres en Castilla y León y concretamente en Zamora". Los sindicatos recuerdan que los planes de ajuste pasados afectaron más a otros territorios, los de influencia "no natural" de la entidad, y apuntan que la estructura actual de EspañaDuero en Castilla y León "no puede reducirse mucho más teniendo en cuenta el nivel de trabajo y la cuota de mercado que existe". Sin embargo, las mismas fuentes coinciden en que todavía es pronto para analizar la situación al detalle y piden "tranquilidad" a la plantilla.

Cabe señalar que, cuando Unicaja firmó con la Comisión Europea las condiciones para absorber EspañaDuero, en primavera del año 2014, se comprometió en una de las cláusulas a salir a bolsa antes del uno de enero de este año. Eso no ha pasado, asegura la propia entidad malagueña, "debido a una combinación de circunstancias adversas, que podrían haber puesto en riesgo la salida a bolsa en 2016". Así, habiendo obtenido la autorización "de las autoridades competentes, nacionales y comunitarias, para la extensión del plazo previsto de solicitud de admisión a cotización de sus acciones", se mantiene como "confidencial" el plazo "para proteger la efectividad del proceso".

Unicaja también se ha comprometido a un pago anticipado de las ayudas que recibió de Europa, previsto en principio para enero del año que viene. Unicaja, apunta La Opinión de Málaga, "estuvo durante todo el 2016 distintos momentos para salir a bolsa, pero todos ellos fueron descartados. Las entidades financieras contratadas para la colocación de las acciones desaconsejaron la maniobra debido a la incierta coyuntura en la que se movían las bolsas a nivel internacional".