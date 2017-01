Los sindicatos aspiran a subidas salariales del 3% en 2017, "inasumibles" para la CEOE

La negociación colectiva de este año, que afecta a alrededor de 20.000 trabajadores zamoranos con los convenios ya caducados, comenzará el mes que viene con las posturas muy encontradas entre patronal y sindicatos. Así se comprobó ayer después de que ambas partes pactaran el calendario que regirá las reuniones de los próximos meses.

Manuel Prieto, secretario provincial de CC OO, subrayó que "el crecimiento de los últimos años que tanto proclama el Gobierno todavía no se ha traducido en mejoras salariales para los trabajadores, unas mejoras que en Zamora servirían para eliminar parte de la desigualdad con otras provincias". Prieto apostilló que "el pacto nacional recomienda subidas de salario de entre el 1,8 y el 3%. Aquí deberíamos subir para consolidar la recuperación económica. Nosotros lo intentaremos" durante los próximos meses, añadió el responsable de Comisiones Obreras en Zamora.

Muy diferente es la visión de la situación que tienen en CEOE-Cepyme Zamora. Ángel Hernández, secretario general de la patronal zamorana y encargado ayer de comandar -por parte de la confederación empresarial- la constitución del calendario con los sindicatos, apuntó que "hay que partir del hecho de que la negociación es local y, además, por sectores", restando así relevancia al acuerdo nacional del que antes hablaba Prieto. "Seguro que hay responsabilidad por ambas partes para cerrar los convenios, como ha pasado siempre, pero hay que ser conscientes de que la situación no es la misma en todos los sitios de España. Zamora y Madrid no son lo mismo, como no lo es el poder adquisitivo ni la capacidad de venta de las empresas", subrayó Hernández, que considera "inasumibles" los incrementos de hasta el tres por ciento puestos sobre la mesa por la parte sindical.

El secretario general de la CEOE llegó a poner sobre la mesa teorías económicas. "Hay gente que piensa que aumentar salarios incrementa el consumo y otros que abogan por dar oxígeno a las empresas. Nosotros apuntamos más a la segunda".

Ángel del Carmen, secretario provincial de UGT, siguió la línea marcada por su compañero en CC OO en lo referente a los incrementos de salario aunque reconoció que la negociación será en algunos sectores dura y que los aumentos que se consigan tendrán mucho que ver con la situación actual de los sectores que se estén negociando en cada momento.