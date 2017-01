PP y Ciudadanos censuran la gestión de Strieder al frente de Barrios

El Partido Popular y Ciudadanos han censurado la labor de Christoph Strieder al frente de la Concejalía de Barrios. Los dos grupos municipales de la oposición consideran que el edil de Izquierda Unida "no ha logrado conectar" con los vecinos y denuncian que la acumulación de tareas -también se encarga de Turismo y Comercio al margen de Barrios- está provocando limitaciones a la hora de desempeñar sus funciones. Ambas formaciones reclaman que la correspondiente a los barrios de la capital es un área "lo suficientemente importante" como para contar con Concejalía propia. El equipo de Gobierno, por su parte, considera que no hay lugar para la reestructuración y abogan por "colaborar todos con las funciones de Christoph Strieder" para revertir la situación con las asociaciones de vecinos de Zamora.

El portavoz de Ciudadanos, Francisco José Requejo, manifestaba esta misma semana su malestar con la labor de la Concejalía de Barrios. "Nosotros estamos haciendo el trabajo que Christoph Strieder no realiza, que es recorrer los barrios de la ciudad. No decimos que haya falta de voluntad, pero sí falta de eficacia. Ya hemos manifestado en ocasiones que creemos que una sola persona no se puede encargar de Barrios, Turismo y Comercio porque son tres pilares básicos de esta ciudad", indicaba.

Clara San Damián, portavoz del Partido Popular, le tomó ayer el relevo a la formación naranja. "La falta de comunicación entre Christoph Strieder y las asociaciones de vecinos es más que evidente y la situación con el concejal de Barrios ya había sido alertada por este grupo hace ya varios meses. De hecho, hace tiempo dijimos que el área de Barrios tiene entidad suficiente para ser una Concejalía única", apuntaba la dirigente popular.

El alcalde, Francisco Guarido, ha manifestado que no existe intención de realizar una reestructuración de áreas. "Hay que entender que somos once concejales y que otras veces eran quince. Todos tenemos más áreas de las que deberíamos, pero la situación es la que es", apunta. "Lo que tenemos que hacer es colaborar con la Concejalía de Barrios. Porque muchas de las cuestiones son competencia de Obras, de Medio Ambiente, de Cultura, de Seguridad Ciudadana e incluso de Servicios Sociales. En este sentido, creo que la implicación de todos los concejales debe ser fundamental", asegura el regidor.