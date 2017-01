Plaza, arropado por afines, logra reunir solo a un 20% del comité provincial

Los números cantan: 32 asistentes acreditados de los 122 integrantes del comité provincial que estaban llamados a la convocatoria de un secretario provincial, Antonio Plaza, que no logró ayer reunir a los principales cargos públicos del PSOE a nivel local, regional y nacional. Plaza se quedó solo, arropado por su círculo más próximo y apenas la mitad de su Ejecutiva. Por la sede del PSOE, solo se dejaron caer dos de los siete compañeros que forman grupo con él en la Diputación Provincial: Sandra Veleda, secretaria de la Agrupación de Benavente; y Jesús Ángel Pino, secretario de la de Aliste.

Nadie de la Agrupación más grande del PSOE, la de Zamora, apuntan fuentes del partido, salvo algunos de los que pertenecen a la Ejecutiva provincial, que acuden en condición de cargo orgánico. Tampoco nadie de la Agrupación del PSOE de Toro, la tercera con más afiliados, respondió a la convocatoria. Y de la segunda organización local más mayoritaria de la provincia, Benavente, apenas media docena, con Manuel García Guerra, en calidad también de miembro de la Ejecutiva provincial. Tampoco la significativa Sanabria Carballeda tuvo representación, ni Fuentesaúco, Tábara o Carbajales (Alba), según ha podido saber este diario.

Del resto de las agrupaciones del partido, se pudo ver a algún militante de Tierra de Campos, de Aliste, de Morales del Vino y de San Miguel de la Ribera, según las mismas fuentes. Frente a estos datos, los oficiales del secretario de Organización de la Ejecutiva, Ismael Aguado, se cifran en unos 50 asistentes, si bien los que se acreditaron, insisten militantes consultados que sí acudieron "solo hubo 32", por lo que se llega a cuestionar la validez de los acuerdos tomados en el comité celebrado, asuntos que pasaron por alto la causa de la auténtica deserción que se produjo ayer.

"Poco apoyo"

"No se ha ido a la reunión para dejar constancia del poco apoyo que tiene", declaran las personas consultadas. El comité llega tarde, "tenía que haberse convocado el 22 de octubre", como prometió Plaza tras aquel 1 de octubre en el que "se dio el golpe de estado contra Sánchez", reprochan militantes que mantienen cerradas las filas en torno a Pedro Sánchez, quienes se muestran categóricos: "Plaza no nos representa, tal y como él mismo dijo en el comité federal que derrocó a nuestro exsecretario general".Y no dudan en afirmar a este diario que "le repudiamos, el gran malestar con él no es de hoy, sino desde aquel día por la posición que tomó".

Un malestar que se ha transformado en "un movimiento interno" que se mantiene desde entonces y que se ha ido enconando a medida que ha transcurrido el tiempo "sin que nos haya dado una explicación amplia de lo ocurrido entonces, de por qué se le vio en la cola para firmar la moción de censura contra Pedro Sánchez". Desde su propia ejecutiva le reprochan que, "aunque no hubo un mandato formal, en la reunión previa" a aquel comité federal "se habló de la postura" que tomaría Plaza en Madrid ese uno de octubre, una postura que coincidía con el sentir de la militancia "no a Mariano Rajoy y el PP". "Si quieres ir por libre, dimites y te vas", afirman desde este sector.

Esa corriente interna que recoge el enfado con Plaza por "su traición" se escenificó ayer en la escasa asistencia al comité de Zamora, fruto de la oposición alimentada desde las redes sociales, donde los militantes han tenido que conformarse con "el derecho al pataleo y aunado los descontentos", admite uno de los consultados ayer por este periódico.

Moción de censura

El gran malestar estuvo a punto de materializarse ayer en una moción de censura contra Plaza (con quien este diario no pudo hablar) pero "se decidió no hacerlo por el bien del partido, el radicalismo no sirve para nada, hay que dar la imagen de un partido sensato", abundan, a pesar de no olvidar lo que consideran fue "una falta de respeto a la militancia, una deslealtad". Como sus últimas apariciones al lado de Susana Díaz, "no es imparcial".

En esa misma línea se pronuncia la secretaria de la Agrupación Local de Zamora y diputada nacional, Mar Rominguera, quien justifica su ausencia como miembro nato del comité, "que se celebra a destiempo", así como la de afiliados de la capital, "nuestra asamblea ya le reprobó, pedimos esta reunión antes para ver qué estaba pasando, no después de tres meses".

Rominguera reitera que Plaza "no respetó el posicionamiento de nuestra asamblea", que fue respaldar a Pedro Sánchez. Vuelve a recordar que abandonó la asamblea local "a los cinco minutos", cuando se le afeó su conducta en el comité de Madrid.

"¿Para qué nos quiere reunir ahora, para aleccionarnos?", se preguntaba otro afiliado y reitera que "no hay que olvidarse que se comprometió a que el 22 de octubre daría explicaciones", "ya superadas por los hechos que ha ido protagonizando: le hemos visto paseando con Susana Díaz", completa otra afiliada del PSOE, "es uno de sus guardaespaldas", cuando la presidenta andaluza es "una más", apostilla otro, sin olvidar que "vino a Zamora a gestar la desaparición de Sánchez, elegido por la militancia". Se decidió no ir al comité "para evitar provocaciones que no sirven para nada".