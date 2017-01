La Asamblea Vecinal abandona la reunión con el Ayuntamiento "echando de menos al PP"

Parte de las asociaciones integradas en la Asamblea Vecinal de Zamora han hecho un nuevo desplante al equipo de Gobierno tras abandonar ayer la reunión en la que participaba la plana mayor de la administración de Francisco Guarido junto con las federaciones de asociaciones de vecinos. Este encuentro, que debía servir para limar asperezas tras el plantón que los barrios dieron a IU y PSOE en la reunión de los presupuestos, terminó por acalorar más los ánimos de algunos de los representantes. Los Bloques, Tres Cruces, Carrascal y San Frontis tardaron apenas media hora en abandonar el salón de plenos, asegurando echar de menos al anterior concejal del Partido Popular.

Una visiblemente enfadada Luisa Argüello, presidenta de Carrascal, explicaba a su salida de la reunión los motivos que habían llevado a esta parte de la AVZ a abandonarla. "El concejal de Barrios nos ha preguntado qué mejoras ha habido en el servicio de autobús urbano a lo largo del último año. ¿Nos pregunta a nosotros? ¿No lo sabe él? Nos vamos echando de menos al anterior concejal, que por lo menos se preocupaba por nosotros", explicaba, ejerciendo de portavoz de quienes habían tomado también la determinación de marcharse.

Las asociaciones integradas en Faveza, por su parte, aguantaron en la reunión pese a no estar del todo de acuerdo con las maneras del equipo de Gobierno, tal y como detallaba el presidente de la federación, Artemio Pérez. "No sabemos si este encuentro va a ser productivo o no. Seguimos manteniendo que las reuniones con las asociaciones deben de ser individuales, porque cada uno tenemos nuestras necesidades y no podemos expresarlas todos a la vez. Esto no es lo que queremos", indicaba. Lo cierto es que, pese a esta reclamación, la sensación de Faveza no fue del todo mala. "El equipo de Gobierno nos ha asegurado que nos van a tener en cuenta, que nos van a recibir y que la comunicación va a fluir. Esperemos que sea verdad y no ocurra como la última vez que nos dijeron eso, que fue el 15 de noviembre de 2015", comentaba el presidente.