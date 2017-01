Herrera supedita al presupuesto los avances en el futuro Centro Cívico

Cuando se conozca el presupuesto de la Junta de Castilla y León para este año 2017 se despejarán las dudas sobre el futuro Centro Cívico en la capital, que se podría ubicar donde inicialmente se iba a construirse un palacio de congresos, en la zona de la Universidad Laboral. Así lo indicó ayer durante su visita a Zamora el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. "No puedo hablar sobre el presupuesto de 2017 porque no hemos comenzado a realizarlo. Necesitamos que haya una fecha para el Presupuesto General del Estado, que es el que confirmará los ingresos a cuenta del modelo de financiación autonómica, que constituyen la parte más importante de los presupuestos regionales. No debemos incurrir en errores que nos hagan pensar que contamos con unos ingresos que luego no se producen y surja el déficit", argumentó Herrera. El presidente subrayó que de la cuantía final del presupuesto "dependerá la posibilidad de seguir desarrollando infraestructuras que en estos momentos estás pendientes".

Estas manifestaciones contrastan con las ofrecidas por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, el pasado mes, cuando aseguraba que las obras del Centro Cívico "deberían comenzar a partir de octubre, aunque la licitación depende de la Junta. El acuerdo final es que nosotros ponemos el 30% y la Junta el 70% del presupuesto. A mi modo de ver, la administración regional debe incluir en los Presupuestos Regionales, como mínimo, los 700.000 euros que tenía consignados para 2016 y que no ha gastado".

Lo que sí pudo asegurar el presidente regional es que "en otras obras de servicio público fundamentales" se han realizado actuaciones muy importantes "que no hemos tenido que interrumpir, como la modernización de las infraestructuras hospitalarias en la provincia", puso como ejemplo.

Por otra parte, Herrera indicó que una vez que se conozcan las partidas presupuestarias "se podrán culminar las infraestructuras sanitarias y asumir en el momento que esto sea posible otras realizaciones, entre las que la Junta sigue teniendo muy presente el darle una solución al conservatorio de Zamora" y subrayó que es "muy consciente" de que en el caso concreto de la capital, al igual que en León, "las dificultades presupuestarias asociadas a la crisis económica han impedido en este momento abordar en plazo y de una forma definitiva la construcción de un nuevo conservatorio".