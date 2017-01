Elorza: "Pedro Sánchez volverá de la nada para liderar un proyecto de izquierdas"

Ni quemado ni amortizado, "con más entusiasmo, pasión fuerza que nunca". Pedro Sánchez no dejará huérfanos a los socialistas, "no tenemos en la cabeza esa posibilidad", se presentará a las primarias del PSOE, afirmó rotundo en Zamora el diputado que votó "no" al Gobierno de Mariano Rajoy y el PP, Odón Elorza, invitado por la Plataforma Primarias y Congreso junto a la diputada nacional por Palencia, Mari Luz Martínez Seijo, que también crítica con la gestora.

El político vasco asegura la vuelta a la política "de la nada" de Sánchez, -quien fue "objeto de una conspiración de los nostálgicos del bipartidismo"- para "liderar un proyecto que refuerce la identidad de izquierda" de los socialistas y "devolver la confianza en un partido renovado". Una tarea que llevará tiempo, indicó, porque implica la recomposición de un Partido Socialista, capaz de dialogar con otras fuerzas de izquierdas para poder gobernar el país, agregó Elorza ante casi un centenar de militantes socialistas de Zamora y alguno venido de Salamanca.

Sánchez. "la mejor garantía de credibilidad del PSOE", asumirá su responsabilidad, proclamó Elorza, para "que la ciudadanía constate que es un político que ha sido coherente hasta el final, que tuvo que dimitir como secretario general y como diputado", pero "que quiere volver a la política" para de defender ese proyecto. Elorza declaró ver más quemados a otros socialistas destacados. Y se congratuló de que "algunos no estén" con Sánchez, "me parece que hasta es bueno porque se ha quitado algún lastre de encima, un peso muerto de encima".

Rehusó concretar nombres y, a preguntas de los periodistas, negó rotundo que no se refiriera a Patxi López. El exalcalde de San Sebastián, que elogió a un "excelente" colega con el que "hay que tener siempre muy buena relación", fue directo al afearle su desmarque respecto del exsecretario general. Se preguntó "¿qué ha pasado de repente?", cuando "han estado unidos hasta el final", "tendrá que decir cuáles son las diferencias políticas que le han llevado a distanciarse de Pedro Sánchez, no que ahora me gusta el bacalao y no la chuleta. Yo no las conozco. Tirad de ahí", instó a los periodistas.

Respecto de la vigencia de las plataformas, tanto Martínez Seijo como Elorza destacan su función imprescindible "para demandar que las primarias se celebren con todas las garantías democráticas ante una sociedad que estará expectante, viendo cómo debatimos, sin descalificaciones, sobre proyectos para un mundo que está en un proceso de transformación terrible, que asusta viendo lo que ocurre en Europa y EE UU".

Democracia interna

Los diputados pidieron que "que no haya cosas raras con los censos, que haya igualdad de oportunidades para todos los candidatos, concurrencia y debates públicos". Los dos socialistas llamaron a no desaprovechar la "oportunidad" que se presenta en el partido "de afianzar la democracia", mientras lamentaban que no se hayan convocado primarias en dos meses para que el partido se pueda "centrarse" en los problemas de los ciudadanos cuanto antes, en ser alternativa "real y de izquierdas" al Gobierno central del PP. "Mal labor ha hecho la gestora porque nos hace perder tiempo a todos", abundó Elorza.

Martínez Siejo se refirió al "proceso ilusionante" en el que están volcados para "escuchar a la militancia, trabajar con ahínco, crear un proyecto fuerte y de izquierdas, del siglo XXI, que vuelva a conectar con la militancia y la sociedad, para no dejar huérfanas a las personas más lo necesitadas, para quienes hemos sido siempre referencia".