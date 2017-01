Sacyl acorta a dos días y medio el parón en Radioterapia, que "no afectó a enfermos"

El gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Francisco Javier Montes, aseguró que los cambios del software en Radioterapia obligaron a una suspensión programada del servicio durante "dos días y medio, y no durante una semana" y "no afectaron a ningún paciente" porque estaba previsto y no se había citado a nadie. Montes dijo que los pacientes de Benavente que no fueron atendidos el lunes fue por otra incidencia, se fue la luz y se desconfiguró el sistema, lo que obligó a suspender la radioterapia hasta las 12.30 horas, cuando se recuperó el servicio. Por tanto, indicó, se trata de dos incidencias diferentes como las que habitualmente pueden darse en el acelerador lineal por averías o cuestiones de mantenimiento.

El gerente dijo que la epidemia de gripe ha hecho escasear las camas hospitalarias en algunos momentos, pero aseguró que la situación se ha solventado sin mayores problemas y que toda la actividad programada se ha llevado a cabo sin necesidad de suspender nada. Especial incidencia hizo en las intervenciones quirúrgicas: "No se ha suspendido ni una sola intervención quirúrgica por falta de camas. Se pueden suspender operaciones, como en cualquier época del año, por variados motivos, pero no ha habido una sola que se haya debido a falta de camas. El que diga lo contrario no dice la verdad".

Con respecto al Hospital de Benavente mantuvo el mismo discurso: las camas abiertas en dos plantas son las necesarias para cubrir las necesidades asistenciales; si hacen falta más se pondrán en marcha, pero en estos momentos incluso hay camas sin ocupar de las que están funcionantes.

El gerente aseguró también que la situación "más conflictiva", la del centro de salud de Puebla de Sanabria, se está resolviendo con médicos de área del resto de la provincia y a día de hoy ya están cubiertos los cuadrantes de las guardias del mes de febrero. Con respecto a la zona básica de salud de Corrales, admitió que falta un médico de área, vacante que está previsto que se cubra en breve, ya que se ha encontrado a un profesional. Sin embargo dijo que la Gerencia que él dirige no ha recibido ninguna carta formal del consejo de salud de Corrales exponiéndole los problemas asistenciales en esta zona básica, a pesar de que la misiva sí ha llegado a la prensa.

Con respecto al altercado protagonizado por un joven en Urgencias dijo que se "ha hecho una denuncia".