Odón Elorza: "La gestora del PSOE ha provocado más cabreo y mayor apoyo a Sánchez"

Rotundos en su afirmación, Pedro Sánchez se presentará a las primarias, los diputados del PSOE del "no" a Mariano Rajoy" que recorren el país para debatir con la militancia y recoger sus propuestas, el vasco Odón Elorza y la palentina María Luz Martínez Seijo han negado en Zamora que la militancia que apoya la candidatura de Pedro Sánchez se haya enfriado, "el apoyo de un sector importante va a más, la gestora ha provocado enfado, cabreo y la demanda de la capacidad de decisión, de la voz para poder decidir", declaró ayer el exalcalde de San Sebastián minutos antes de iniciar el acto convocado por la Plataforma del PSOE Primarias y Congreso de Zamora.

Lejos de haber sufrido un desgaste para liderar el PSOE, Elorza describió a un Pedro Sánchez "con más fuerza que nunca, más entusiasmo y con pasión para defender un proyecto político que recupere la credibilidad" de los socialistas ante la ciudadanía, uno de los principales objetivos sobre el que debe girar el debate de ideas que ha de propiciarse en las primarias y el Congreso de junio.





MIlitantes socialistas en el acto de la Plataforma con Odón Elorza

El diputado vasco ensalzó a un político que "quiere volver de la nada y liderar un proyecto que refuerce la identidad de izquierda y la confianza en el PSOE para gobernar en este país, desde el diálogo". Respecto de la candidatura de Patxi López, Elorza manifestó que "tendrá que decir qué diferencias políticas" le han llevado a desligarse del exsecretario general derrocado en el comité federal del 1 de octubre, "no vale decir que a mí me gusta el bacalao ahora y no la chuleta".