Radioterapia, una semana inutilizada por la implantación de un sistema informático

El servicio de Radioterapia del Hospital Provincial ha estado varios días sin funcionar, cerca de una semana, debido a la implantación de un nuevo sistema informático, que ha impedido a los profesionales atender a los pacientes. Recientemente el Complejo Asistencial adquirió un nuevo sistema de registro y verificación del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial de Zamora, que cuenta con un acelerador lineal Siemens Primus High. El contrato fue adjudicado a la empresa Elektra Medical por 108.000 euros más IVA.

Según la información recabada por este diario ha sido la instalación de este sistema lo que ha motivado la suspensión de sesiones de radioterapia, en algunos casos programadas y en otros no, porque han sido problemas sobrevenidos los que han impedido la realización de los tratamientos. Esta información es, no obstante, oficiosa, ya que la Junta de Castilla y León ha retrasado hasta hoy las explicaciones sobre lo sucedido. Preguntado por el asunto el delegado territorial, Alberto Castro, se limitó a decir, ayer, que "no le constaba" el problema y se remitió a mediodía de hoy para dar las explicaciones pertienentes.

Los parones del acelerador lineal son relativamente habituales, en algunos casos por las tareas de mantenimiento programadas y en otras debido a averías o ajustes en unos aparatos de alta tecnología.

Estos parones impiden atender a los pacientes, pero el trabajo se va recuperando mediante la reasignación de citas y acoplando los tratamientos, de tal forma que en la práctica no supongan ningún perjudicio para la salud de los pacientes oncológicos que requieren este tipo de terapia.

Ayer mismo estaba previsto que el acelerador lineal funcionara con normalidad, aunque pacientes de la comarca de Benavente aseguraron que se trasladaron hasta Zamora para recibir tratamiento de Radioterapia y se tuvieron que dar la vuelta sin conseguirlo, debido a que les suspendieron las sesiones previstas.

Entre otras cosas, el nuevo sistema informático lleva hardware de la base de datos de pacientes con gran capacidad de almacenamiento, siete estaciones de trabajo de red de datos clínicos e imágenes o un sistema de Registro y Verificación para la unidad de tratamiento existente.