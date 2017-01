La pesadilla de Chicote

"La comida en Madrid se ha celebrado y próximamente informaremos de las decisiones que tomemos". Así de escueta se mostraba ayer tarde Sole Álvarez, la propietaria del restaurante Zamora quien, junto con Manoli Paz, del "Irlanda" de El Ferrol encabezan la "rebelión" de "damnificados" por el programa del televisivo chef Alberto Chicote. En principio eran 22 los restaurantes afectados que se iban a sumar al encuentro, aunque Sole no confirmó siquiera el número de los finalmente asistentes: "Hemos acudido varios", indicó a este diario.

Fue precisamente el programa grabado en Zamora, en el restaurante que lleva el nombre de la ciudad regentado por Sole Álvarez, el que destapó la caja de los truenos. Era la primera vez que Chicote abandonaba un proyecto y no acudía siquiera a la reapertura del restaurante que, supuestamente, ayudaba a "reflotar". A raíz del programa de Zamora y el revuelo que levantó la temperamental Sole fueron varios los restaurantes participantes en el show gastronómico televisivo que mostraron sus quejas por la "trastienda" del programa y empezaron a hablar con la posibilidad de denunciar al famoso cocinero. Según las promotoras eran 22 los restaurantes que podrían unirse a la iniciativa, y al parecer ayer se llegó a celebrar su primer encuentro, con una comida en Madrid, aunque aún no han comunicado oficialmente qué medidas pretenden tomar contra Chicote o si fructificará una demanda conjunta por lo que consideran una "estafa" de programa, plagado de "promesas incumplidas" e incluso de "vejaciones. Al final en el programa solo se puede lucir Chicote", pero "no se nos enseña nada de cocina" y en muchos casos "mientras a algunos se les montaba un local impresionante, a otros ni se nos tocaba la cocina", explica Manoli. Antes de este movimiento ya había habido algunos restaurantes críticos, como "La Mansión de Navalcarnero", que llegó a denunciar a la cadena, "El Castro de Lugo", "La Reina del Arenal" de Bilbao o "La Concha" de El Rocío, que expresaron abiertamente sus críticas por Pesadilla en la cocina.

Entre tanto la cadena donde se emite el programa, La Sexta, y la productora de Pesadilla en la cocina, Warner ITP han reaccionado contra los restaurantes críticos y anuncian a su vez "medidas legales" con el fin de "restituir el injustificado daño en la imagen" del programa. Millones de españoles han visto el excelente trabajo de Chicote y así lo valoran la mayoría de los restaurantes a los que hemos ayudado".