Fomento y Diputación impulsan el uso del AVE con descuentos especiales para los viajeros

Un pequeño despacho en el stand de Renfe en Fitur fue el lugar elegido para que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, sellaran un acuerdo de promoción de la provincia con el AVE como eje principal. Un trato a través del cual la operadora ferroviaria se compromete a ofrecer paquetes especiales a los viajeros que tengan como último destino Zamora y por el que el Patronato asume el compromiso de adquirir acuerdos de hostelería, ocio y cultura para los usuarios de Renfe Viajeros.

La presidenta de la Diputación Provincial, Mayte Martín Pozo, expresó su satisfacción después de la firma del acuerdo de promoción con el ministro De la Serna. "Es un paso más que damos desde el Patronato para la promoción turística de Zamora. Ahora mismo, nuestros dos sellos de calidad son la Unesco y el AVE, que pronto tendrá dos paradas en Zamora. Y debemos aprovecharlo", indicó.

El convenio, cuya validez permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, servirá para la promoción y comercialización conjunta de Zamora y su oferta turística ligada a la infraestructura ferroviaria. Por su parte, Renfe, que tendrá consideración de "Transporte oficial", ofrecerá descuentos a los viajeros y grupos que visiten la ciudad dentro de los acuerdos del Patronato.

Ya por lo que refiere a la presentación oficiada por la Diputación, la provincia mostró ayer su cara más reivindicativa ante uno de los mayores escaparates turísticos a nivel mundial. El Patronato de Turismo llegó, vio y denunció: Otero no se toca. La presidenta de la Diputación Provincial ejecutó una férrea defensa de la estación del AVE en Sanabria. No en vano, el eslogan de la provincia para esta edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) es "El AVE llega a Sanabria, su parada natural". El discurso de la presidenta, beligerante contra la intolerancia, incluyó todas las razones por las que Otero debe contar con su apeadero de la alta velocidad. Y no son pocas. "Hemos sufrido en silencio, pero ya basta", alegó Martín Pozo.

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora accedió al escenario central del stand de Castilla y León para cercar los intereses de todos los zamoranos. Un vídeo de presentación anticipaba lo que se venía encima. En él, bajo el título de "El AVE llega a Sanabria, su parada natural", se enumeraban las razones por las cuales la decidida apuesta de futuro del turismo de Zamora pasa por la unión entre la alta velocidad y la naturaleza única de la comarca sanabresa. El lago, Puebla, la gastronomía o la Reserva de la Biosfera se pusieron sobre la mesa.

"No vamos a tolerar más campañas sin sentido contra Zamora y contra los zamoranos. No vamos a permitir que ningún cómico vuelva a ridiculizar a una comarca que ha sido injustamente tratada. Y no nos vale la ignorancia como excusa, porque hay cosas que pasan de gracieta a ofensa", expresó Martín Pozo en clara referencia al monólogo de Andreu Buenafuente en el que ponía en tela de juicio la necesidad de la estación de Otero de Sanabria no terminó ahí. "Este cómico se preguntaba cuáles eran los motivos para ubicar una parada del AVE en esta localidad. Y se los vamos a dar", indicó. "Podemos empezar porque es una estación única: la única que se encuentra en un territorio declarado patrimonio de la Unesco a través de la Reserva de la Biosfera", indicó.