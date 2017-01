Los afectados por las cláusulas suelo afirman que el acuerdo PP-PSOE "se queda muy corto"

De entrada, "escepticismo". Esa es la primera sensación de la plataforma contra las cláusulas suelo de Zamora tras conocer el acuerdo al que llegaron ayer PP y PSOE. El texto, que todavía tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros y tramitado en el Congreso, establece como una de las principales cuestiones el hecho de que los bancos tengan la obligación de dar a conocer a sus clientes afectados el hecho de que estos tienen una cláusula suelo y la existencia de un procedimiento para anularla, de forma que sean los propios usuarios los que decidan si quieren o no reclamar. A partir de ahí, los usuarios decidirán si reclaman y el banco estará obligado, en el plazo de tres meses, a presentar una "oferta" a los usuarios que incluya la cifra presuntamente cobrada de más.

Aunque hay aspectos "positivos", argumentan desde el despacho de abogados de Antonio del Castillo, "sospechamos que este acuerdo será más que nada pantalla, un lavado de cara, ya que cuando hay mecanismos de arbitraje de este tipo en realidad los que suelen perder son los propios consumidores", argumentan desde la plataforma zamorana. "No queremos que se haga perder el tiempo a los afectados para luego tener que ir al juzgado", apuntan las mismas fuentes. Además, el bufete de abogados considera que el plazo de tres meses que el Gobierno da a la banca para contestar es "excesivo" porque "podría resolverse en un mes".

Hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Primero, si el cliente decide acudir a este procedimiento extrajudicial el banco tiene la obligación de atender la petición e incluso de calcular la cantidad que tendría que devolver siempre y cuando entienda que la cláusula es abusiva, algo que no siempre sucede. La vía judicial siempre quedará abierta, pero hay detalles relevantes. Las costas son gratuitas en el proceso extrajudicial, pero no siempre en los juzgados. Si un cliente entiende que la oferta del banco no se ajusta a la realidad y quiere acudir a los juzgados, y si estos últimos interpretan que la oferta en cuestión sí era justa, el usuario se encontrará con que tiene que pagar las costas. No sucederá así si se acude a juicio con una oferta del banco y los tribunales interpretan que la cantidad debe ser mayor, aunque todavía faltan por analizar detalles de la norma que solo se conocerán cuando se publique en el BOE.

Del Castillo recuerda que "no todas las cláusulas suelo se anularán tras la reciente sentencia de Europa, solo las que sean poco transparentes o abusivas, pero esto hay que verlo caso por caso y tiene que ser cada consumidor el que decida reclamar su caso". El bufete responsable de la plataforma indica que "hay casos en los que el usuario recibió información, que está firmada, y se tienen que tener en cuenta las características del consumidor, porque no es lo mismo a estos efectos un artesano que un economista. Lo que Europa dijo es que, si se demuestra que la cláusula es abusiva y poco transparente, los intereses tienen que devolverse desde el inicio del préstamo". A los afectados, termina del Castillo, "nos hubiera gustado que el Gobierno anulara de oficio las cláusulas suelo".