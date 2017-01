El Catastro vuelve a sacar los drones e investigará a 50 municipios zamoranos

Hacienda vuelve a sacar los drones. El ministerio fiscal, a través del Catastro, redoblará este año esfuerzos para sacar a luz construcciones opacas, no declaradas por los dueños de los inmuebles y que por tanto no pagan el IBI -Impuesto de Bienes Inmuebles- en la cantidad que deberían hacerlo. Las inspecciones ya se están llevando a cabo y se desarrollarán hasta el día 30 de noviembre.

Durante dicho plazo, Hacienda vigilará medio centenar de municipios y, si sospecha o tiene constancia de irregularidades, trasladará la información a los ayuntamientos para que hagan lo que corresponda con el recibo del IBI. El Catastro también avisa a los afectados a fin de que realicen las alegaciones que consideren oportunas. Ya durante la última inspección salieron a la luz errores como el hecho de tomar piscinas portátiles como si fueran de obra, por ejemplo.

En la última gran inspección catastral, llevada a cabo en la primera mitad de 2016, el Catastro localizó 22.500 edificaciones opacas al fisco a través de los rastreos aéreos, mismo método que se llevará a cabo en las próximas semanas. En total, algo más del 20% de los inmuebles analizados contaban con construcciones que no habían sido declaradas, principalmente exteriores como piscinas, barbacoas de obra o pérgolas permanentes. El elevado porcentaje de "fraude", usando la terminología de Hacienda, situó a Zamora como la segunda provincia del país con más casos en relación a las viviendas analizadas, solo por detrás de Lugo.

"Debe resaltarse que el hecho de que una construcción o reforma que no haya sido declarada ante el Catastro no implica que sea ilegal o legal", apuntaban fuentes del Ministerio de Hacienda cuando el resultado de la última inspección se difundió a los ciudadanos. "Es cuestión totalmente diferente la necesidad de proveerse de la preceptiva licencia urbanística que se otorga por la autoridad municipal y la obligación de presentar una declaración de alteración del bien inmueble ante el Catastro Inmobiliario. Por ello, el plan de regularización catastral no multa las obras ilegales. Es competencia de las autoridades municipales y autonómicas el ejercicio de las labores de policía urbanística, calificación de infracciones e imposición de sanciones".

Hacienda también subraya lo injusto de que un inmueble opaco al fisco disfrute "de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento o recogida de basuras). Y es por tanto, de justicia, que su correcta incorporación al Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos".