¿En qué gastan el dinero los partidos?

Material de oficina, publicidad, papel, cartas, vinilos, componentes electrónicos... Las cuentas presentadas por los grupos municipales de Izquierda Unida y Ciudadanos se basan, principalmente, en la promoción. No es casualidad. La ley que vagamente regula las asignaciones a los partidos políticos en los ayuntamientos impide a éstos emplear el dinero en pagar a trabajadores o realizar obras. La principal novedad, no obstante, se encuentra en el simple hecho de registrar las cuentas. Esa misma ley no incluye entre sus preceptos que los partidos estén obligados a hacerlo, sino que lo deja al albedrío del Pleno. En este mandato, todos los grupos estuvieron de acuerdo en hacer públicas sus cuentas para que los ciudadanos pudieran fiscalizarlas. Por ahora, solo los dos anteriormente citados lo han hecho. El Partido Popular y el Partido Socialista esperan hacerlo, dicen, en próximas fechas.

Los cuatro grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Zamora se repartieron, durante el año 2016, un total de 30.000 euros para sufragar los gastos derivados de su actividad. Pese a que los concejales no adscritos -José Luis Gómez y Cruz Lucas- actúan como grupo, la Ley no plantea esta situación, por lo que realmente se reparte el dinero sobre 23 concejales en lugar de sobre 25. Dado que la norma indica que el dividendo debe resultar atendiendo al número de ediles de cada formación, fue el Partido Popular, con diez electos, quien más dinero recibió. Las cuentas quedaron de la siguiente manera: 11.195 euros para el PP por su decena de concejales, 9.456 euros para Izquierda Unida por ocho ediles, 5.108 euros para los tres representantes socialistas y 4.239 euros para la formación de Ciudadanos y sus dos concejales.

La reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no atendió en el pasado a la insuficiente regulación de las asignaciones de cada grupo político de las administraciones locales. Por el contrario, dejaron en manos del Pleno municipal (integrado precisamente por los mismos protagonistas) la decisión de publicar o no sus cuentas. Es decir, que la necesaria fiscalización del servicio de Intervención municipal no llega hasta este extremo, sino que deben ser los propios concejales quienes den el paso de compartir sus gastos con el resto de la ciudadanía, que no deja de ser quien financia las cuentas de los grupos municipales.

En el Ayuntamiento de Zamora, prácticamente al inicio del actual mandato, se aprobó por parte de todos los grupos municipales la publicación de las cuentas de cada uno de ellos. Pero con matices. El acuerdo plenario indicaba que Partido Popular, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos tendrían la obligación de registrar una relación de los gastos realizados a cuenta de la asignación municipal... Pero a lo largo del mandato. Es decir, que en mayo de 2019 podría, cualquiera de los partidos, presentar un escrito con las cuentas de cuatro años atrás.

No parece que eso vaya a ocurrir, no obstante, a juzgar por los hechos y las voluntades de las cuatro formaciones implicadas. El grupo municipal de Izquierda Unida fue el primero que decidió publicar los gastos, "como así se ha hecho durante muchos años", enfatiza Francisco Guarido, en mayo del pasado año. "Cada grupo lo hace como quiere. Nosotros hemos decidido que la mejor manera de publicarlos es por curso y no por año natural. Entramos en mayo y publicamos la relación de cuentas de mayo de 2015 a mayo de 2016", explica el alcalde.

El partido de Ciudadanos, por su parte, ha sido el segundo de los cuatro grupos municipales en unirse a este ejercicio de transparencia. A principios de la pasada semana, Francisco José Requejo y Reyes Merchán registraban sus cuentas en el Ayuntamiento de Zamora e instaban al resto de grupos a hacerlo cuanto antes. Un guante que han recibido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que deberán presentar sus cuentas en próximas fechas tal y como han reconocido.

Pero, ¿en qué se pueden gastar los grupos este dinero? La Ley, quizá en su apartado más firme, establece taxativamente que debe destinarse a "gastos de funcionamiento del grupo" y prohibe de forma tajante que se utilice el dinero en el pago a empleados, en obras o en la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos. Y tampoco debe ingresarse ese dinero en la cuenta general del partido, sino que debe ir a una cuenta particular del grupo municipal.

Izquierda Unida y Ciudadanos han compartido ya sus cuentas con los ciudadanos, a la postre, únicos fiscalizadores de estos gastos. En el caso de los primeros, la mayor parte de la subvención recibida se ha destinado a sufragar el periódico "Tu ciudad", editado desde hace años por la formación coordinada por Miguel Ángel Viñas. En el caso de los segundos, el material de oficina y la inserción publicitaria han centrado las principales cuantías económicas. La transparencia llama a las puertas de PP y PSOE.