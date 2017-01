WhatsApp no para de crecer

El pasado 9 de junio, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA puso en marcha un nuevo servicio, una apuesta por las nuevas tecnologías para informar a todos los zamoranos a través de todas las plataformas posibles. Desde entonces, el sistema de recepción de alertas para WhatsApp no ha parado de crecer en número de usuarios, siguiendo la línea experimentada en este medio en otros sistemas de comunicación, como las principales redes sociales: Facebook y Twitter. El periódico responde así a su situación de liderazgo informativo en la provincia de Zamora.

El sistema de alertas a través de WhatsApp nació dentro del grupo al que pertenece LA OPINIÓN-EL CORREO. Prensa Ibérica Media (PIME) ensayó un método para hacer llegar titulares y noticias de última hora al teléfono de los usuarios, un sencillo y directo canal para trasladar información en tiempo real. Así, en junio de 2016, este diario comenzó a ofrecer el servicio a los zamoranos y ya en las primeras semanas y meses, el número de personas que solicitaron recibir información desbordó las previsiones. Hoy por hoy, el canal supera con creces los 1.500 suscriptores y va camino de los dos mil, en una propuesta novedosa, útil y totalmente gratuita.

Dentro de las distintas posibilidades informativas que el equipo de periodistas del diario tenían sobre la mesa, se afianzó un sistema de alertas diarias fijas: una por la mañana para ofrecer a los usuarios las noticias más importantes de la jornada, y otra por la tarde, con el fin de añadir aquellas informaciones que se habían ido generando a lo largo del día. Además, y con el fin de no crear un exceso de mensajes, los redactores se guardarían alertas de última hora para informar de hechos relevantes, sucesos de cualquier naturaleza o, en último término, facilitar la asistencia a citas culturales o proponer planes de ocio.

Fruto de la buena aceptación de este novedoso sistema, nuestros usuarios no han parado de crecer y de sumarse a esta propuesta. LA OPINIÓN-EL CORREO trabaja ahora para poder hacer llegar el método a aquellas personas que no se han inscrito aún porque desconocen cómo funciona o no han tenido información acerca de su puesta en marcha. Cabe recordar que la suscripción, totalmente gratuita, se tramita de una forma sencilla a través del teléfono móvil. Dichos pasos se pueden consultar en la información gráfica que figura en la parte inferior de esta página.

Cualquiera que se inscriba en el servicio al leer esta información, recibirá en los próximos días un mensaje con los detalles legales del servicio para, a continuación, empezar a disfrutar de las alertas informativas. El diario aprovecha estas líneas para agradecer la confianza a los lectores que han apoyado la iniciativa y para hacer saber a todos los usuarios que seguirá trabajando para ofrecer la información más destacada de una forma eficaz, rápida y rigurosa.