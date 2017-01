El Sindicato de la Policía Municipal denuncia una plantilla "insuficiente"

Los policías municipales denuncian una plantilla "insuficiente y escasa" para cubrir muchos de los turnos y atender el servicio que demandan los ciudadanos, dado el envejecimiento de la misma sin que el equipo de Gobierno de IU-PSOE en el Ayuntamiento de Zamora. El colectivo recrimina que no se convoquen plazas para cubrir las necesidades de personal, como se ha exigido, con lo que demuestra "indiferencia e incluso desinterés" para solventar el problema, manifiesta el Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM) en una nota informativa.

El sindicato, al que están afiliados más del 60% de los policías municipales, niega que, como anunció la institución local, se produjera un redoble de plantilla en las fiestas navideñas, algo "totalmente falso", mientras que subraya que "el número de policías municipales que cubrió esos turnos, y otros muchos turnos del año, es insuficiente y escaso" e incluso "demasiado reducido en ocasiones para dar el servicio que demandan los ciudadanos y dar seguridad" a los propios agentes.

Los sindicalistas apuntan que en algunos turnos de este año, durante días señalados el número de agentes se verá reducido entre el 22% y 33%, "como ya pasó en algunos de los primeros días festivos" de 2017. La situación no es nueva, puesto que, "en varias ocasiones, se han realizado controles policiales con un número de agentes inferior al marcado por el Ministerio de Interior" para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que sucede por el mencionado envejecimiento de la plantilla y las plazas por cubrir. El sindicato está a la espera de que el equipo de Gobierno les llame para "negociar un mínimo de policías por turno", propuesta que elevó hace tiempo, sin que se haya dado respuesta. Del mismo modo, aún están esperando, indican, la llegada de material anunciado, como los chalecos antibala, y que se les renueve el uniforme, que en 2016 no se hizo. Instan a IU y PSOE a que, en aras de la transparencia que defienden en la gestión de los servicios, que informen del número de policías que cubren los turnos ya que hacen creer que la Policía Municipal tiene el número adecuado de efectivos y los ciudadanos no entienden que la atención no sea más rápida.