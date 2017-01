La Guardia Civil alerta sobre llamadas para anunciar falsos secuestros y pedir rescates

La Guardia Civil alerta sobre casos de extorsión a través de llamadas telefónicas en las que se anuncia el secuestro de un familiar y se exige dinero a cambio de liberarle, una práctica delictiva que no está muy extendida pero que en Zamora ha afectado ya a una mujer, quien al descolgar su móvil escuchó del otro lado a una persona que simulaba ser su hijo, que le comunicaba que le tenían retenido.

En este caso, la mujer no llegó a pagar ninguna cantidad porque la llamada se cortó de forma inesperada y tuvo la precaución de acudir a su domicilio para comprobar si su hijo estaba a salvo en casa, como así era. Aunque no ha habido denuncia, la Guardia Civil ha abierto una investigación, declaró el subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo, ante un tipo de delitos que preocupa, aunque no se haya extendido en la provincia.

Para evitar nuevos casos, desde la Comandancia de Zamora se recomienda a los zamoranos "mucha precaución con las llamadas entrantes con prefijos desconocidos o de numeración oculta" y, en caso de que se haya descolgado y se produzca el intento de extorsión, "mantener la calma y la serenidad, escuchar y dejar hablar al interlocutor, grabando la conversación siempre que sea posible". Otra recomendación es cortar la llamada porque "muy posiblemente desistirán y buscarán otra posible víctima".

Se debe denunciar siempre el caso y "controlar los datos volcados en las redes sociales y evitar encuestas" para evitar puedan ser usados por delincuentes.

La Guardia Civil insta a los ciudadanos que caigan en manos de estos delincuentes a "no facilitar nunca datos personales de familiares, de ubicaciones o de contacto" durante la conversación, y "dejar siempre una línea de telefonía libre para intentar localizar" a quien le dicen tener secuestrado para comprobar que está a salvo y simultáneamente avisar la Guardia Civil. Se deben efectuar preguntas sobre rasgos de la persona retenida para averiguar si se trata de una falsedad y, por supuesto, "no efectuar nunca por nuestra cuenta pagos monetarios o entregas de efectos de valor" exigidos por el extorsionador.