El caos sanitario lleva a la Diputación a requerir a la Junta "más recursos" para los centros de salud

"Camas, personal, jeringuillas, algodones... es decir, todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios". La Diputación instará a la Junta a dotar a los centros sanitarios de la provincia de todos los medios "para dar cumplida respuesta a la Ley General de Sanidad" tras el caos sanitario sobrevenido en las últimas semanas. Así lo decidió ayer la corporación provincial durante la sesión plenaria de la Diputación a instancias de una moción socialista que ha contado con el visto bueno de todos los grupos tras la correspondiente enmienda del PP para retirar del escrito las alusiones del PSOE a "la mala gestión de la Consejería de Sanidad y a los recortes".

La diputada socialista Leonor González fue la encargada de hacer un repaso a la situación sanitaria de la provincia empezando por Zamora, "donde antes del repunte de la gripe había doce plazas de enfermería sin cubrir", para seguir por Benavente, "donde las plazas de médicos se han reducido un 50%". Tampoco obvió la situación de Toro, sin pediatra ante la ausencia del titular, ni a Sanabria, donde "llevan meses reivindicando la falta de profesionales médicos en Puebla".

Durante el pleno, el primero ordinario del año, los grupos aprobaron por unanimidad la contratación de una plataforma para la tramitación electrónica de la Diputación que "integrará a todos los ayuntamientos y entidades adscritas con una vigencia de cuatro años", repasó el diputado popular Juan Dúo. La diputada de IU Belén González no pasó por alto que la plataforma "debería de estar en marcha desde mucho antes", mientras que el diputado de Ciudadanos, David Carrión, planteó las bondades de un sistema que "dará agilidad, transparencia y acercará más el medio rural al urbano". Este último vio aprobada su moción encaminada a "instar a la Junta para que restaure la ayuda por zona desfavorecida por despoblamiento volviendo a restablecer sus criterios originales e incluso mejorarlos para que redunden en el beneficio de todos los profesionales del campo de Castilla y León". Carrión expuso que "desde la Junta se nos sigue diciendo que esta ayuda está en vigor cuando la realidad es que con los nuevos requisitos han descendido en más de un 85% los beneficiarios, que antes recibían por esta prestación unos 1.500 euros de media por explotación", apuntó con el beneplácito de todos los grupos.

Por el contrario, no obtuvo la misma suerte la moción de IU encaminada a dar a conocer el estudio de la Diputación sobre las zonas de sombra en la provincia, que ni siquiera fue debatida al no contar con los votos necesarios. No obstante, al respecto Martín Pozo aclaró que "el informe está casi finalizado", a la vez que justificó que la subvención de 50.000 euros para la mancomunidad de Tábara se ha debido a que "ya disponían del correspondiente proyecto". Tampoco fructificó la moción socialista para instar al Gobierno a retirar el copago sanitario, al entender el PSOE que "la propuesta paraliza a los que menos tienen y a los que más medicamentos necesitan".