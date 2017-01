La Diputación insta a la Junta a dotar de más recursos a los centros sanitarios

La Diputación de Zamora instará a la Junta de Castilla y León a dotar de recursos humanos y materiales suficientes a los centros sanitarios de la provincia "para dar cumplida respuesta a la Ley General de Sanidad" tras el caos sanitario sobrevenido en las últimas semanas tanto en la capital como en Toro, Benavente y Sanabria. Así lo ha decidido esta mañana la sesión plenaria de la Diputación a instancias de una moción de urgencia de los socialistas, que ha contado con el visto bueno de todos los grupos. No obstante, la propuesta contó con la mano del Partido Popular a través de una enmienda que echó por tierra las alusiones socialistas a la mala gestión de la Consejería de Sanidad y los recortes presupuestarios".

La sesión plenaria arrancó con el habitual rifirrafe entre el portavoz socialista, Antonio Plaza, y la propia presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, en torno al coste del Belén de la residencia Virgen del Canto de Toro que, según los socialistas, ha supuesto un gasto de más de 4.500 euros. Martín Pozo aclaró que "el seguro ha indemnizado con más de 55.000 euros por el incendio ocurrido en la residencia hace dos navidades, que implicó entre otras cosas la destrucción de un Belén de incalculable valor". En este sentido, "a la Diputación no le ha costado ni un euro el nuevo Nacimiento porque el dinero del seguro es para cubrir los daños", argumentó, tras apostillar: "Vamos a empezar bien el año, señor Plaza". Sin embargo, al socialista no le bastó la exposición de los hechos y argumetnó que "no quiere entrar en el fondo del asunto y, por contra, da una explicación insuficiente e incompleta", dijo, mientras mostraba una pieza de un Belén "que no cuesta más de un euro", espetó tras la llamada al orden hasta por dos veces de Martín Pozo. "Ya tiene su foto, ahora se acabó el debate", zanjó la presidenta.

La sesión sirvió también para aprobar la contratación mediante concierto de la prestación del servicio público de asistencia a enfermos mentales y psicosociales en el centro San Juan de Dios y en las Hermanas Hospitalarias, ambas en Palencia. El contrato supondrá un coste de 1,8 millones de euros al año con una duración de una década, de ahí que todos los grupos, sin negar la necesidad de cubrir el servicio, insistieran en la necesidad de que fuera la Junta la que asumiera la competencia impropia. Laura Rivera, portavoz de IU, insistió en el déficit del servicio conforme al expediente que obraba en sus manos, que ascendía a 1,2 millones para este año. Sin embargo, el diputado popular Aurelio Tomás aclaró que el déficit real es de 650.000 euros ya que "en ingresos por cuotas se perciben 550.000 euros y la Junta aporta una ayuda de 750.000 euros", puntualizó, sin obviar que "seguiremos peleando para que cada administración asuma sus competencias pero, de momento, es lo que hay y no vamos a dejar de atener a estas personas". Zamora cuenta con 78 enfermos de este tipo en seis centros, de los que 44 residen en los dos centros palentinos. La cifra se ha reducido a la mitad en la última década.

Durante el pleno, el primero ordinario del año, los grupos aprobaron por unanimidad la contratación de la plataforma de tramitación electrónica que servirá tanto a la Diputación como a sus entidades adscritas y a los ayuntamientos de la provincia con una vigencia de cuatro años. Además, salió adelante también la moción de Ciudadanos en la que David Carrión defendió la necesidad de "instar a la Junta para que restaure la ayuda por zona desfavorecida por despoblamiento volviendo a restablecer sus criterios originales e incluso mejorarlos para que redunden en el beneficio de todos los profesionales del campo de Castilla y León".