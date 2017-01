La XV edición del Ciclo de Grupos Zamoranos reúne a 19 formaciones

La XV edición del Ciclo de Grupos Zamoranos echa andar con la participación de 19 formaciones que pasarán hasta el próximo mes de junio por el escenario de la Cueva del Jazz.

El público podrá disfrutar a partir de este viernes, día 13, de actuaciones de grupos locales, integrados tanto por jóvenes como por músicos más veteranos, que abarcan distintos estilos musicales, desde rock, pop, surf sin olvidar el indie, grunge, el funk o el metal.

Desde la dirección de la sala apuntan su deseo de que el ciclo "siga sirviendo como escaparate para que los grupos locales puedan mostrar" sus propuestas musicales al público de la ciudad y reiteran su apuesta por "consolidar la rica escena musical de Zamora", que en su opinión "está pasando por un momento dorado tanto por el número de bandas como en estilos y calidad".

El rock de Himalia inicia el ciclo mañana viernes, día 13, mientras que al día siguiente, 14 de enero, llega el pop-rock de la mano de Mendel. La siguiente semana, el sábado 21, al escenario se subirán los cuatro integrantes de Maldita Juliette que ofrecerán un tributo a Platero y tú en la línea de del mítico disco "A pelo", publicado por Platero en el año 1996. El día 27 de enero le llegará el turno a Kirson, formación que está presentado su primer disco "Kirson", mientras que enero lo cerrará Greenblues, el 28.

En febrero habrá tres actuaciones. El día 3 tocará Gran Tráiler, que presenta su disco "Sesiones acústicas", que se entregará con la compra de la entrada que costará cinco euros; el día 24 le corresponde a Band Definjas y al día siguiente El Lado Oscuro de la Broca, con entrada de seis euros.

En marzo el turno le llegará a Klanghör, la noche del viernes 3, y a Síndrome Polar, el sábado día 18.

El cuarto mes del año pasarán por la Cueva Remembering The Doors que homenajearán al grupo que lideró Jim Morrison el día 8; mientras que Sin Control y Send, de Burgos, tocarán el viernes día 21 de abril y al día siguiente lo harán Ninchi Surf System junto a Wrayajos, de Segovia, dos bandas de dry surf; en tanto que el día 28 el rock llegará con The Brainless, que inician su inicia su "Rock or Die Tour".

En mayo The Funky Yankees, que mezcla funk, jazz y soul, dará buena cuenta de su arte el viernes día 5; también tocará Caeiro, la noche del sábado 13, mientras que el viernes 19 de mayo lo hará Xfito´s Rock Band, un grupo de versiones del mejor rock como Extremoduro La Fuga o Héroes del Silencio, y el mes lo cerrará Yo y Peter Pan.

El ciclo de grupos zamoranos toca a su fin con Reverb Tones el 10 de junio.