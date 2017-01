El aumento de la gripe obliga a reabrir una planta del Hospital, cerrada por obras

Sacyl abrió ayer la tercera planta del Hospital Provincial, que estaba inutilizada debido a que servía como lugar de almacenamiento de distintos enseres del centro hasta que acabaran las obras, debido a que la presión de los ingresos por culpa de la epidemia de gripe obligó a habilitar más camas para atender a los pacientes. El delegado de la Junta, Alberto Castro, hizo ayer este anuncio y el de nuevas contrataciones para afrontar tanto la apertura de nuevos espacios como la atención en urgencias de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en cada momento.

El responsable autonómico, como también refrendó la Consejería de Sanidad, negó que se hayan suspendido intervenciones quirúrgicas en Zamora por falta de camas, si bien este diario ha podido contrastar con testimonios de pacientes que sí se han dado suspensiones, incluso alguna, en Traumatología, cuando el paciente estaba a punto de entrar en la operación, por falta de camas. Algunas fuentes indicaron incluso a este diario que un paciente se tuvo que quedar ingresado en reanimación porque no había camas en planta tras una intervención quirúrgica. La información oficial es, no obstante, que de momento no se han suspendido intervenciones quirúrgicas.

Los problemas de saturación en urgencias y las plantas hospitalarias no son exclusivos de Zamora, y se deben a que la temporada de la gripe está en todo su apogeo y ha superado ya el umbral de intensidad muy alta, y continúa subiendo. Esto significa que la gripe provocará más casos en esta temporada que estos años de atrás.

El informe de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León indica que la región está en una incidencia de 416 casos de gripe por cien mil habitantes. La actividad de la gripe continúa aumentando en Castilla y León, "situándose en un nivel de intensidad muy alto en comparación con las temporadas anteriores". Los adultos y las personas mayores se están viendo afectados de manera importante. El virus del tipo A(H3N2) sigue siendo el predominante, tanto en nuestra Comunidad como en el resto de España y los países del hemisferio norte.

El delegado de la Junta recomendó a la población que ante un caso de gripe acuda al médico de cabecera o, fuera del horario de consulta, a los puntos de atención continuada de los centros de salud, con el fin de no saturar las urgencias del hospital Virgen de la Concha y favorecer así que se trate en las mejores condiciones a los pacientes que sí requieren atención hospitalaria. Sólo un 20% de las urgencias del hospital se ingresan, según los datos facilitados por el gerente. En todo caso el "pico" máximo de la gripe podría no haber llegado aún.