Las enfermeras denuncian la saturación de las unidades de hospitalización

El repunte de los casos de gripe, con el incremento de urgencias e ingresos hospitalarios, unido a las vacaciones de los facultativos sigue provocando problemas en la provincia de Zamora, e incluso, según ha podido constatar este diario se han llegado a suspender intervenciones quirúrgicas por falta de camas, en Traumatología, aunque hasta el lunes, según dijo el gerente de Asistencia Sanitaria, no se había tenido que recurrir a esta medida.

"Las unidades de hospitalización siguen desbordadas con excesivas cargas de trabajo, no solo por el número de pacientes sino también por las necesidades asistenciales que demanda una población envejecida que necesita una gran cantidad de cuidados de enfermería". La denuncia partía ayer el Sindicato de Enfermería Satse, que salía al paso de las declaraciones de Montes para denunciar el déficit de personal de enfermería en el Complejo Asistencial de Zamora.

"Según el último informe sobre la plantilla en el cuarto trimestre del 2016 del Complejo Asistencial de Zamora sigue habiendo doce vacantes de enfermería sin cubrir. ¿Por qué no se contrata?". La unidad de urgencias, prosiguen las enfermeras, no solo se ha visto desbordada estas navidades, recordemos lo que paso este verano; y la cifra de pacientes se aproximó a los 200 diarios. "A mayores en el mes de noviembre al personal de enfermería del Complejo se le debían tres mil días, generados no solo por su antigüedad sino también por la gran cantidad de incidencias que han tenido que cubrir, al no contratarse a personal de enfermería. Y la bolsa de contrataciones de Enfermería cuenta con muchos profesionales dispuestos a trabajar".

Satse, ha solicitado al gerente de Asistencia Sanitaria "el refuerzo urgente de enfermeras en los servicios afectados, no solo urgencias, sino también las unidades de hospitalización donde ingresan estos pacientes, teniendo en cuenta que no se ha alcanzado el pico máximo epidémico de la gripe".

Además, en Atención Primaria las vacaciones del personal afectan también a los retrasos en las citas. Un ejemplo: ayer una madre pidió cita con su pediatra en el centro de salud Santa Elena con la aplicación del móvil y le dieron para dentro de una semana, el día 17. Acto seguido llamó por teléfono, porque a veces hay diferencias en las citaciones según el canal utilizado, y en lugar de saltarle el sistema automático, la llamada se derivó al centro de salud donde le ofrecieron cita para hoy mismo. El asunto es que su pediatra está de vacaciones, por lo que los sistemas automáticos asignan a los pacientes a la vuelta, mientras el centro de salud puede encajarlos en las agendas de otros profesionales que sí están trabajando.