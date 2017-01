El constructor Pordomingo intentará que se le resarza de la "pena de banquillo"

La obra del velatorio de Villadepera se adjudicó a la empresa Pordomingo "por unanimidad del Pleno municipal, lo que implica que votaron a favor tanto el alcalde como la totalidad de los concejales, tanto los del partido político del alcalde", José Isidro Isidro, "como los de la oposición", recoge la sentencia para exculpar al dueño de la sociedad, a José María Pordomingo, del delito de tráfico de influencias, por el que la Fiscalía exigía un año de prisión. La magistrada del Juzgado de lo Penal considera que si Isidro hubiera hecho prevalecer su relación con Pordomingo, "lo lógico" es que solo hubiera votado él y su grupo a favor de la adjudicación, no el resto de los concejales, "es difícil pensar que la influencia se extendiera a los miembros de la oposición". Otra posibilidad, si el alcalde buscara favorecer al empresario, sería "que hubiera sido adjudicada directamente" por Isidro, "resultaría perfectamente legal, al tratarse de un contrato menor".

El abogado de Pordomingo, Miguel Ángel Martín Anero, mostraba su satisfacción por el resultado de la sentencia, basada en que "se acredita que las obras adjudicadas a Cosmo Sayago eran votadas por unanimidad" de toda la Corporación de los municipios en los que trabajó "y con oferta a terceras empresas, que rechazaron presentarse", con lo que "desaparece la imputación de tráfico de influencias". El constructor no descarta acciones para que se le resarza de "la pena de banquillo", de la que se ha derivado un "evidente perjuicio personal y profesional", explica su abogado, que estudiará "alguna posibilidad de reclamación", si bien "es complicado". La dificultad está en que solo podría perseguirse a los denunciantes si la denuncia fuera falsa, agrega, lo resulta difícil de demostrar porque fue "genérica". En cuanto a la actuación de la Fiscalía Provincial, "es verdad que quizás se vio limitada por la documentación que le faltaba", que las secretarias no entregaron a la Guardia Civil, por lo que "no pudo ser tan completo" como debiera. "Las secretarias dieron la información que consideraron relevante, cuando cuando la Guardia Civil se la pidió, no tan amplia como se solicitaba, por eso se puede disculpar la actuación del fiscal, que mantuvo la acusación en el juicio".