Una comedia musical con sello local

Una prueba de baile, otra de canto y la lectura dramatiza de un texto tuvieron que afrontar las 21 personas que pasaron a la fase final de las pruebas para dar vida a alguno de los personajes de "Oasis Cabaret", una comedia musical que estrenará la Tijera Teatro en el Principal en junio durante las fiestas de San Pedro.

El grupo de teatro aficionado, que cuenta con una trayectoria de tres décadas, ha recibido la respuesta de más 50 personas que se interesaron por su anuncio de búsqueda de chicos y chicas entre 20 y 45 años para encarnar a los ocho personales del musical. "Estamos satisfechos porque 53 personas dentro de la franja de edad se han interesado, aunque algunas no encajaban mucho con el perfil que buscábamos. Queremos a personas que se desenvuelva bailando, tengan un bueno color de voz y que sepa entonar y decir un texto dramático", explica el director de La Tijera, Indalecio Álvarez Campano quien junto con integrantes de la agrupación hicieron un casting en el teatro municipal con el fin de encontrar a las personas que den vida al texto de J. J. Wester con música de Daniel Pérez y arreglos de David Muño Yerro mientras que la coreografía será coordinada por el grupo teatral.

"Será una obra muy divertida, que supone un reto para nosotros y las 21 personas que han llegado hasta la final tiene una gran nivel y nos gustaría que se unieran a los proyectos futuros que queremos llevar a cabo desde La Tijera", remarca Campano.

Ana Cifuentes es una de las mujeres que se ha presentado a la audición. "Me apuntó mi padre porque estoy pasando una mala época y sabe que el baile me apasiona", explica esta zamorana de 30 años que fue seleccionada para el musical de El Rey León pero que no pudo actuar porque "dos días antes tuve un accidente". Pese a la gripe que arrastra desde varios días Ana Cifuentes no quiso dejar de hacer la prueba en la que cantó un tema de la película Pocahontas o bailó la coreografía "Hangover", preparada en la escuela de baile a la que asiste. Esta chica que practica bailes latinos y danza moderna afirma: "No sé si me escogerán pero había que intentarlo porque es muy poco frecuente que haya cosas así de interesantes en Zamora". Esta misma opinión la ofrece el joven Gus Hernández. "Una comedia musical es un proyecto estupendo y todo lo que se quiera hacer en cultura en Zamora, hay que apoyarlo", dice el joven, que bailó en Andrógeno, todavía sorprendido por la cantidad de personas que asistieron a la audición. En su caso optó por una coreografía de danza moderna, un texto que localizó en internet para pruebas de arte dramático al que dio su "toque personal" y como canción eligió "Hijo de la luna" de Mecano.