El Ayuntamiento prima el contrato de la ORA sobre aparcamientos y grúa municipal

Los servicios del Ayuntamiento de Zamora trabajan a marchas forzadas en el expediente del nuevo contrato de la ORA para poder llegar a tiempo de cara a su aprobación en el Pleno de este mes de enero. El alcalde, Francisco Guarido, ha asegurado que "la intención" del equipo de Gobierno es esa, aunque no existe todavía certeza de que se pueda llegar a tiempo. Los que tendrán que esperar más, no obstante, serán los contratos correspondientes a los aparcamientos subterráneos y la grúa municipal, que ya se ha confirmado que no estarán listos para la próxima sesión plenaria. Guarido ha reiterado que esto "lo ha provocado el contratiempo del recurso del PP sobre algo que no era ilegal".