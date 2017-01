Toro volverá a tener pediatra "en cuanto encontremos un profesional", asegura la Junta

El gerente de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Montes, aseguró que Toro volverá a tener pediatra en cuando Sacyl encuentre un profesional que se haga cargo de la consulta. No es cierto, por tanto, que Toro vaya a estar sin pediatra un mes, ya que el plazo podría ser inferior o superior a esas fechas dependiendo de cuándo se encuentre a este profesional. Montes explicó que "en Toro hay un pediatra que está de baja. Ha cubierto la baja otro profesional que hace aproximadamente una semana se ha ido a otro destino. En este momento no contamos con pediatra para cubrirlo, pero la asistencia se está produciendo con un médico de área. No es algo nuevo, es algo que se ha hecho siempre. Cuando no hay un pediatra se cubre con un médico de área, que están perfectamente capacitados para atender a niños y adultos".

"Están diciendo que en todo enero no va a haber un pediatra. Pues depende. Si encontramos un pediatra antes, habrá un pediatra antes, si no lo encontramos se seguirá cubriendo con el médico de área. Lo importante es prestar la asistencia", señaló el doctor Montes.

Con respecto al brote de gastroenteritis presumiblemente por una intoxicación alimentaria ocurrido en la residencia de Fermoselle, todavía sigue un paciente ingresado, "pero evoluciona favorablemente". Montes indicó que "todos los ingresados eran gente con una edad muy elevada y otras patologías con lo cual en algunos casos se ha descompensado alguno pero han evolucionado favorablemente". Se refería a la mayoría de los ingresados, un total de 18, claro, porque uno de ellos falleció.

Todavía no se sabe la causa exacta que provocó la intoxicación alimentaria de los ancianos de la residencia de Fermoselle. "Cuando el servicio de Epidemiología haya concluido el estudio del brote ya dará información sobre el origen", explicó el gerente. "En todo caso el competente es el departamento de Epidemiología que depende del servicio territorial de Sanidad".

Otro suceso que provocó múltiples heridos fue el hundimiento de un bar que compartía el suelo con el techo de una bodega en la localidad de Villafáfila el día de Nochevieja. En este caso son dos los pacientes que permanecen ingresados, ya en planta, concretamente la de Cirugía. Fueron 22 los vecinos de Villafáfila heridos en este accidente de Nochevieja, de los cuales 18 fueron ingresados en el hospital Virgen de la Concha. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas mortales.