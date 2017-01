Sacyl deriva médicos de área del resto de la provincia para cubrir Sanabria

La situación sanitaria "más preocupante" de la provincia es la que se da en Puebla de Sanabria, donde se han derivado médicos de área del resto de la provincia con el fin de asegurar la asistencia y las guardias. El gerente de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Montes culpó a la falta de médicos de la situación, ya que no encuentran profesionales para sustituir a los que se han ido. "No tiene nada que ver con recortes ni con nada por el estilo de lo que se está diciendo. Yo cuando lo leo me sorprende bastante porque no se ajusta para nada a la realidad. De esto podemos deducir que la gente que lo dice o bien no está bien informada o voluntariamente quiere hacer que las cosas se vean de una forma que no son", dijo el doctor Montes. De los diez médicos del equipo dos están de baja, una de ellas cubierta, y de los cuatro de área dos han renunciado a la plaza. Aún así, todas las guardias están y han estado cubiertas en todo momento.

El gerente reconoció que la epidemia de la gripe, junto con el disfrute de días libres de los profesionales puede estar provocando molestias a los pacientes, porque hay menos personal del habitual, pero negó que haya, por ejemplo, demoras en citas previas en primaria de una semana, salvo que la coincidencia de festivos provoque alguna situación extraordinaria, ya que no normal es que ninguna cita se demore más de 48 horas.

Con respecto a la situación de las urgencias hospitalarias, reconoció que la gripe provoca picos de hasta 194 pacientes diarios (el máximo se produjo el 3 de enero), y recomendó acudir primero al médico de cabecera o la atención continuada de Primaria. La situación del hospital es también de ocupación máxima y por eso se va a abrir las doce camas de escolares, aunque este año no se podrá recurrir a más plantas del Provincial, debido a que las obras de reforma las mantienen ocupadas.