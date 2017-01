Tras las detenciones la Policía registró las viviendas de los implicados e intervino 170 pastillas en sus embalajes originales, teléfonos móviles, un ordenador y documentación sobre envíos y recepción de distintas empresas de paquetería. La red logró captar al menos a un centenar de clientes de este tipo de pastillas para provocar abortos, que contactaban con la banda por Internet, aunque posteriormente el cabecilla de la trama ofrecía información complementaria sobre su utilización vía Whatsapp o telefónicamente. Muchos de estos compradores, repartidos por toda España, tuvieron que ser atendidos, como la joven zamorana, por los efectos secundarios de este fármaco.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Francisco Javier Montes ha recomendado a los ciudadanos abstenerse de adquirir medicamentos por Internet, sobre todo porque es un canal de venta que se salta todos los controles que habitualmente funcionan para los fármacos y el paciente no sabe en realidad lo que compra. Los medicamentos, recuerda, pasan rigurosos controles para su aprobación, se venden en establecimientos especializados, como son las farmacias y con receta médica, lo que supone un nivel de seguridad "altísimo". En España la venta on line de medicamentos solo está permitida en las web oficiales de las farmacias, y no en portales de venta ordinaria.