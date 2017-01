Los datos de construcción y venta anticipan un año más de crisis inmobiliaria en Zamora

2017 será, según indican los analistas a nivel nacional, el año definitivo de la recuperación inmobiliaria en España. Sin embargo, según indican las estadísticas relativas a Zamora, todo hace prever que la provincia, donde tardó más en llegar la crisis que a otros territorios del país, no seguirá la tónica general. Ni los datos de construcción y reformas que proporciona el Ministerio de Fomento, ni la cantidad de casas en stock que aún se acumulan de los años del "boom" inmobiliario ni el precio del suelo, que no acaba de estabilizarse, parecen indicar una recuperación inminente del mercado de viviendas.

El 2016, a falta de cerrar el ejercicio, será el peor de la crisis por lo que refiere a construcción de viviendas en bloque. Los datos de visados de dirección de obra nueva que expide el Colegio de Arquitectos, información disponible en la base de datos de Fomento, indican que entre enero y octubre solo se ha dado el visto bueno a cuatro construcciones en bloque. Todas vieron la luz en el mes de febrero. La cifra es alarmantemente baja si se la compara no ya con la de los años previos a la crisis, sino con los ejercicios más recientes. Hasta la fecha, el peor año ha sido 2012, con trece construcciones en bloque a lo largo del año. Aunque los datos aún no están cerrados, todo indica que esta cifra no se igualará en 2016. En 2015, sin ir más lejos, se comenzó la obra de 27 edificaciones en bloque en la provincia, y un año antes la cifra se quedó en 22, cantidades muy lejanas si se las compara con los datos más actuales.

Los datos tampoco son buenos. Entre enero y octubre, y según la misma fuente, se comenzaron a construir 87 viviendas unifamiliares en la provincia de Zamora. Todo indica que la cifra no llegará a las 125 del año 2015 aunque sí se estará cerca de las 99 de un ejercicio antes. Para comprender esta cifra basta con comparar la cantidad actual con las 92 viviendas unifamiliares que se comenzaron a construir solo en el mes de octubre del año 2008, antes de la crisis.

Las reformas y rehabilitaciones de vivienda son el "clavo ardiendo" al que se ha agarrado una parte importante del sector de la construcción para intentar paliar los negativos efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, los datos de Fomento muestran que las reformas llevadas a cabo en los últimos meses no son ni mucho menos suficientes para contrarrestar la prácticamente inexistente nueva obra. Entre enero y octubre de 2016 el Colegio de Arquitectos expidió 156 visados de reforma o rehabilitación de vivienda, una cifra aún lejana a los 231 visados del ejercicio 2015. Sin embargo, al igual que sucede con la construcción de casas unifamiliares, todo indica que sí se superarán las 186 reformas del año 2014, pues todavía quedan por contabilizar dos meses para cerrar el ejercicio.

Zamora todavía acumula un número importante de viviendas que, siendo construidas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, aún no han encontrado comprador. La estadística de Fomento, actualizada a 31 de diciembre del año 2015, indica que Zamora tiene 2.591 viviendas de estas características. Es un número inferior a las 2.654 registradas al cierre de 2014, pero la diferencia entre ambas cifras indica que la venta todavía no repunta. De hecho, Zamora está entre las provincias en las que menos decrece el "stock" de casas nuevas. El parque de casas sin vender ha menguado cuatro puntos a nivel nacional, el doble que en la provincia según los datos oficiales.

Los datos difundidos ayer mismo por el portal web pisos.com indican que el precio del metro cuadrado todavía no ha frenado su caída, ni en la provincia ni en la capital. Por lo que respecta a Zamora ciudad, los precios han caído un 4,45% en los últimos doce meses. La evolución por trimestres es negativa, aunque sí se aprecia una cierta normalización de la situación en los últimos meses. En la provincia, aunque la evolución anual también es negativa, también se aprecia una normalización de los precios, aunque con niveles aún muy cercanos a cero. En términos regionales, la vivienda de segunda mano en Castilla y León en diciembre de 2016 tuvo un precio medio de 1.258 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró un ascenso del 0,19% frente al mes de noviembre. Interanualmente, se produjo una caída del 4,04%, la tercera más relevante del país. Semestralmente, cayó un 3,25%, la segunda bajada más intensa, y trimestralmente un 1,32%, siendo la tercera que más se ajustó de España. Los impulsores de este informe piden a las entidades financieras que faciliten el acceso a la financiación bancaria, fundamental para comprar una vivienda en la gran mayoría de las ocasiones.