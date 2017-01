Los ciclistas creen que el carné por puntos eliminaría el uso de la bicicleta

El colectivo de ciclistas de Zamora no ve con buenos ojos la instauración del carné por puntos para las dos ruedas. El Real Automóvil Club de España (RACE) propuso hace apenas unos días que esta modalidad de permiso para la circulación se extendiera también a las bicicletas, así como la obligación de suscribir un seguro y contar con matrícula. Una medida que, aseguran quienes utilizan habitualmente este medio de transporte, eliminaría el uso de las bicicletas. Además, consideran los ciclistas que las circunstancias no son las propicias para tomar este rumbo, dado que aún no existen infraestructuras suficientes para la circulación de bicicletas, por lo que tampoco se pueden aplicar las mismas obligaciones que a los vehículos a motor.

Fernando Mesonero, de la Asociación Amigos de la Bici, ve complicado que esta propuesta de carné por puntos para bicicletas pueda llegar a tomar forma. "Lo veo bastante difícil. Es evidente que el que comete errores tiene que pagarlos, pero habitualmente no es el colectivo ciclista el que genera los accidentes, sino que suele ser la víctima", apunta. El problema, para esta asociación, está en la educación. "A día de hoy, las únicas formas para conocer las normas de educación vial son las autoescuelas y los cursos que hace la Policía Municipal. Es decir, que, o pagas, o no tienes formación. Creemos que la clave debe estar en las escuelas, allí se debe enseñar educación vial", explica el representante de este colectivo.

Lo cierto es que la propuesta no ha gustado en el seno de los ciclistas. "Si el carné por puntos va para adelante, el uso de la bicicleta prácticamente se eliminaría. Al margen del sinsentido de cargar con obligaciones sin tener infraestructuras. A nadie se le ocurriría que le obligaran a tener un carné de conducir vehículos a motor sin haber carreteras", sentencia Mesonero.