La gripe provoca la saturación de los hospitales y obliga a abrir más camas

La epidemia de gripe está provocando una altísima ocupación en los hospitales, lo que ha obligado a reabrir todas las camas que hasta el momento estaban cerradas, como son las de la primera planta del Hospital de Benavente y las doce de escolares de la tercera del hospital Virgen de la Concha. Así lo ha dicho el gerente de asistencia sanitaria de Zamora, Francisco Javier Montes, quien ha comparecido acompañado por los directores médico y de enfermería, respectivamente Ruth Fernández y Manuel Fraile. La saturación "puntual" de las urgencias es otra de las consecuencias de la epidemia de gripe y la reagudización de procesos crónicos que lleva aparejada, "con un máximo de 194 pacientes diarios" y una tasa de ingresos del 20%. No se ha tenido que suspender ninguna intervención quirúrgica por falta de camas, indicó Montes, quien explicó que las plantas inhabilitadas en el Hospital Provincial aún no se pueden abrir porque están ocupadas con enseres y departamentos hasta que concluyan las obras de reforma.

La situación sanitaria "mas preocupante" es la que se da en Puebla de Sanabria, donde se han derivado médicos de área del resto de la provincia con el fin de asegurar la asistencia y las guardias. El gerente culpó a la falta de médicos de la situación, ya que no encuentran profesionales para sustituir a los que se han ido. "No tiene nada que ver con recortes ni con nada por el estilo de lo que se está diciendo. Yo cuando lo leo me sorprende bastante porque no se ajusta para nada a la realidad. De esto podemos deducir que la gente que lo dice o bien no está bien informada o voluntariamente quiere hacer que las cosas se vean de una forma que no son", dijo el doctor Montes. De los diez médicos del equipo dos están de baja, una de ellas cubierta, y de los cuatro de área dos han renunciado a la plaza. "No es que no se quiera cubrir, es que no hay médicos".

El mismo caso se da con el pediatra de Toro, donde el profesional está de baja. Se cubrió la plaza, pero el sustituto se fue voluntariamente a otro destino, con lo cual hace falta buscar sustituto. De momento hay un médico de área atendiendo el trabajo, pero el gerente indica que en cuanto se encuentre otro pediatra se volverá a cubrir esta plaza, lo que puede ser en un mes, en un plazo menor o en otro mayor, según lo que se tarde en encontrar profesional.

Con respecto a los intoxicados de la residencia de Fermoselle aún hay uno ingresado, aunque evoluciona favorablemente y de los heridos de Nochevieja tras en hundimiento de una bodega en Villafáfila quedan dos heridos, ingresados en la planta de cirugía.