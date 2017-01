Un camposanto con los restos de Carrero Blanco y Arias Navarro

El artículo del columnista Rufo Gamazo en 2011 no era el primero que tenía como protagonista al camposanto de Mingorrubio. Ya en noviembre de 2005, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte del general Franco, el periodista zamorano hablaba de este lugar. "No lejos del Palacio de El Pardo se encuentra el cementerio de Mingorrubio, donde dispusieron su última mansión conocidas figuras del régimen franquista: almirante Carrero Blanco, general Camilo Alonso Vega, capitán general Miguel Rodrigo, presidente Carlos Arias Navarro...", enumeraba. En este artículo, además, ya dejaba entrever que se trataba del lugar elegido por Franco para su descanso eterno, aunque nadie confirmaba este punto. "Cuando terminaron las obras de construcción del nuevo cementerio de El Pardo, gentes que decían "estar en el secreto" especulaban con el hecho de que en la pequeña cripta de la capilla se había dispuesto un enterramiento, ¿para quién? Nunca quiso decírmelo (¿acaso lo sabía?) el delegado municipal de los servicios de Sanidad, Dionisio Porres, periodista de renombre, burgalés de pro y amigo entrañable", desvelaba en su artículo Gamazo. Por último, el zamorano añadía para dar validez a su teoría que el Ayuntamiento de Madrid "no había escatimado en gastos en la construcción y el ornato del cementerio de El Pardo" y se había llamado a afamados artistas de la época para su colaboración.