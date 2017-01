Sencillos consejos para que la ganga no termine por salir cara

La Unión de Consumidores de Palencia, una de las más activas de la región, ha elaborado un decálogo con consejos prácticos para los consumidores si no quieren que la ganga salga cara. Conviene hacer una lista de lo que queremos comprar el rebajas, para "evitar compras impulsivas de productos que no necesitamos y que, probablemente, no vayamos a utilizar". La calidad del producto rebajado debe ser igual a la anterior a las rebajas. "No deje de comprobarlo". Los establecimientos que habitualmente acepten tarjeta deben seguir haciéndolo en rebajas. "Exija siempre el ticket de caja o la factura de compra, ya que es indispensable para poder hacer cualquier tipo de reclamación posterior". Todos los artículos deben estar marcados con el precio anterior al inicio de las rebajas y el precio rebajado o porcentaje de rebaja. No existe normativa que permita a los comerciantes rechazar devoluciones justificadas de productos comprados en rebajas. Los establecimientos deben seguir la misma norma aplicada en el resto del año. Bajo ningún concepto debe renunciarse a la garantía obligatoria posventa en los productos que la lleven, como electrodomésticos, ordenadores o aparatos de telefonía. La publicidad de los productos está considerada cláusula contractual, por lo que todo lo que se publicita hay que cumplirlo.