Las rebajas dejan de ser un fenómeno de masas, aunque arrancan con buen ritmo

Las aglomeraciones en los comercios del primer día de rebajas, tan habituales en otras épocas, han dejado paso a un consumo algo más pausado, pero los descuentos que llegan después de Reyes siguen siendo importantes para compradores y comerciantes, como quedó de manifiesto en el primer día de la temporada en la capital. Establecimientos muy animados, aunque sin aglomeraciones, era la fotografía que dejaba la jornada inicial de unas rebajas que esperan completar hoy el fin de semana con una masiva apertura de los comercios, no sólo, como es habitual, las grandes franquicias, sino también la tienda más tradicional.

El presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio, Azeco, José María Esbec, estima que habrá, como ha ocurrido en Navidad, un ligero incremento de las ventas en esta temporada de rebajas, aunque considera arriesgado hablar de porcentajes. La Unión de Consumidores tiene también la misma percepción y en este caso se atreve a dar una estimación de gasto, unos 85 euros por persona, quince más que el año pasado, sobre todo en la compra de vestido y calzado.

Esbec explica que ya durante las Navidades han sido numerosos los establecimientos que han presentado ofertas navideñas, en un intento de atraer más clientes y quizá por eso la llegada de la temporada no se toma con tantas aglomeraciones de clientes. No obstante, explica que la temporada de rebajas sigue siendo muy importante para el comercio y espera que se aprovechen bien estas dos jornadas iniciales, cuando todavía están en la provincia de vacaciones muchos zamoranos de la diáspora que pueden hacer sus compras aquí. "Zamora tiene un buen comercio y es una ciudad ciertamente cómoda para comprar", asegura el presidente de la patronal del sector.

La duración de las rebajas, que puede llegar hasta dos meses y el hecho de que no todos los productos con descuento se saquen a la vez, hace que la gente no tenga tanta ansia por hacerse con los productos en este primer día. Aunque, efectivamente, si no fuera por las rebajas sería difícil que las tiendas pudieran tener el aspecto que presentaban ayer, después de las Navidades y los Reyes, fechas en las que las familias suelen hacer un esfuerzo para disfrutar de las fechas de festividades tradicionales.