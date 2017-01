Suerte a cuentagotas

El azar dejó a Zamora un pellizco del segundo premio de El Niño, del número 95.379, 75.000: un décimo comprado por terminal en el bar Los Arcos de Alcañices. 75.000 euros que no se quedaron en el pueblo, lamentaban sus vecinos y el dueño del establecimiento, Carlos Fuentes.

Por lo demás, los zamoranos han visto pasar de largo, una vez más, el primer premio, el número 08.354, dotado con 200.000 euros al décimo; y el tercero, el 85.073, dotado con 250.000 euros por serie. A la espera de que se realice un recuento de los premios de consolación, aproximaciones y reintegros que hayan podido vender las diferentes administraciones de la capital, la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado de Zamora solo pudo concretar que el dinero que finalmente se ha jugado en la provincia suma 3.574.480 euros. La cifra está por debajo de la previsión, que se esperaba que fuera próxima a los 3.700.000 euros. "Por lo menos no nos hemos quedado en blanco, aunque solo haya sido un décimo en Alcañices", indicaba el delegado de Loterías, Emilio Fernández González.

En Alcañices, Carlos fuentes, explicaba que la venta del boleto premiado es posible que se hubiera hecho entre el 30 de diciembre y el dos de enero, incluso que el afortunado fuera un ciudadano portugués, "vienen mucho a comprar la lotería de El Niño". Y no ocultaba su pesar porque no hubiera recaído en el número que llevaban todos, el 72.335, del que "habíamos sacado 45 series y no nos tocó nada, la gente lo cometa".

Con toda seguridad, quien se llevó el premio no era alguien abonado al 95.379, sino alguna de esas personas que "te piden la terminación, es raro que te pidan un número tan alto" como el que ha resultado ser el segundo, "me pediría el 9 o la terminación y salió, tuvo esa suerte", agrega Carlos Fuentes. Es la segunda vez que el bar da un premio desde que cuanta con terminal, hace tres años, ya que hace año y medio una primitiva de cinco números dejó más de 40.000 euros en el pueblo.

Un gasto de 19,81 euros

Los zamoranos destinaron, finalmente, una media de 19,81 euros a la adquisición de décimos para intentar conseguir una fortuna, pero la suerte ha vuelto a caer con cuentagotas en Zamora, en una de las provincias que más dinero invierte en este tipo de juegos de azar, para la Loterías consignó 3.961.840 euros.

La inversión de los zamoranos en este sorteo, que repartió ayer 630 millones de euros en un sorteo que duró poco media hora, fuer menor de lo esperado porque la lotería de Navidad tampoco resultó generosa con la provincia, con lo que el gasto se retrae. Esto es así porque "se suele reinvertir lo que se gana en el sorteo de Navidad", explica el responsable de la delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Zamora.