Villalcampo avisa de que el fallo del Alto Tribunal "puede acabar en Bruselas"

Miguel Ángel Miguel, alcalde de Villalcampo, asegura que la reciente sentencia del Tribunal Supremo "todavía podría acabar en Bruselas". El regidor del municipio asegura que "todavía no podemos presupuestar este dinero para este año" porque "de momento no disponemos de él y no sabemos cuándo se va a hacer efectivo el cobro".

Villalcampo tendrá que cobrar, según el fallo del Alto Tribunal, 50.000 euros de Red Eléctrica Española por la instalación ubicada en suelo público dentro de los límites municipales. En total, se trata de unos veinte kilómetros de instalación más los asientos, aunque el municipio tiene mucho más cableado que pasa por suelo privado y al que no afecta la sentencia. Me media arroja un cobro de 2.500 euros por kilómetro de instalación.

El alcalde asegura que el cálculo, que fue llevado a cabo por los técnicos municipales, se ha hecho en base a la localización de las instalaciones y al aprovechamiento que ofrecen. "Primero lo tasamos en 300.000 euros y luego en 150.000, y en los dos casos los tribunales dijeron que era demasiado. Ahora, con 50.000, se ha considerado justo", apunta Miguel.

Por su parte, desde la Asociación de Municipios Zamoranos Afectados por Embalses y Centrales de Producción Hidroeléctrica aseguran que la sentencia del Supremo "es una gran noticia" y recuerdan que "el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya nos dijo que teníamos razón en el fondo del asunto cuando planteamos la situación, pero que las cantidades reclamadas no eran lógicas. Ahora, con la valoración que ha hecho Villalcampo y que ha recibido el visto bueno de la justicia, empezaremos a trabajar para que los municipios zamoranos puedan cobrar por el uso de su suelo, algo que no sucedía hasta ahora de forma injusta".

Javier Aguado, representante del colectivo, recuerda también a los ayuntamientos que solo las instalaciones levantadas sobre suelo público son susceptibles de cobro por parte de los consistorios. "En la mayor parte de los casos la torre y el cableado pasan sobre suelo privado y, en ese caso, las eléctricas ya han llegado a acuerdos con los propietarios del suelo".

Los municipios afectados coinciden en que son muchos más los ayuntamientos sobre los que pasa instalación eléctrica que gaseosa. "En Zamora la instalación de gas se basa en dos grandes ejes y muchas zonas no cuentan con cobertura, como sucede en Aliste o en Sayago, muy lejos del paso del gas. Sin embargo, las torres de alta tensión pasan por la práctica totalidad de nuestros pueblos".