Las compañías no comparten el carácter "discrecional" del pago

Aunque tanto Red Eléctrica como Gas Natural son reacias a valorar la sentencia, las dos compañías aseguran que el carácter "discrecional" del tributo, que depende única y exclusivamente de los ayuntamientos, dificulta la situación.

"En todo momento sabíamos que teníamos que pagar una tasa, eso no es nuevo. El litigio está en el importe de esa tasa. Fijarlo, según la ley, corresponde a los Ayuntamientos y es discrecional. Lo que pretendemos cuando reclamamos las tasas que ponen muchos ayuntamientos es que se ajusten a derecho, que sean lógicas. Aunque tengan potestad, no pueden poner, por ejemplo, dos millones de euros y obligar a las empresas a pagar. Esa es la clave de la cuestión", apostillan desde Red Eléctrica.

En similares términos se expresan fuentes de Gas Natural. "No cuestionamos el qué sino el cómo. Cuando estamos de acuerdo con una tasa, la asumimos, y cuando no, reclamamos. De momento, no hay ninguna sentencia en esta línea en Castilla y León por lo que nos afecta", apuntan las mismas fuentes.