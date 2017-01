Muévete roza los peores resultados de los últimos años tras caer a la mitad con apenas 15.000 visitas

La feria Muévete, que cada año desde hace una década ofrece en Ifeza un parque de ocio con motivo de las fiestas navideñas, alcanza los peores resultados de los últimos años con la mitad de participación que en las ediciones pasadas. Si en 2014 y 2015 las cifras batieron récords hasta rozar las 30.000 visitas, en esta ocasión los datos caen hasta "las alrededor de 15.000 personas", según confirma el propio organizador de la feria, Jesús Rodrigo.

El gerente de la empresa de ocio achaca el tropiezo a "factores ajenos a la organización", sobre todo, a "las bajas temperaturas, las nieblas y la coincidencia de las principales fiestas en fin de semana", argumentaba ayer el zamorano durante la jornada de clausura de la actividad infantil. No obstante, el bajón sufrido durante esta décima edición no compromete "en absoluto" la continuidad de Muévete, que permanecerá en el tiempo en futuros ejercicios dado que "nuestro objetivo no es la rentabilidad económica sino prestar un servicio a las familias y a la provincia, de ahí el apoyo de todas las administraciones a la iniciativa desde hace tantos años", explica Jesús Rodrigo, en referencia a la colaboración de entidades como la Diputación Provincial de Zamora, el Ayuntamiento de la capital, el ente ferial Ifeza, Caja Rural o Gaza, que también ha aportado su granito de arena este año.

"La travesía del desierto"

En cualquier caso y, tras la caída de esta edición, "será necesario repensar la situación y estudiar el panorama de cara al próximo año, ya que en 2016-2017 las fechas caerán similares a las de esta ocasión", avanza Rodrigo. El organizador es consciente de que "tenemos que pasar la travesía del desierto, ya que hay que respetar las fechas cuando se trata de ferias estacionales circunscritas a un periodo determinado", como es el caso de la Navidad. No ocurre lo mismo con otras acciones celebradas en Ifeza, como las ferias del automóvil o de la boda, con mayor flexibilidad temporal.

El parque lúdico arrancó en Ifeza el día 22 y se clausuró ayer con el objetivo de convertir las tardes de ocio de los más pequeños en una oportunidad de juego y diversión en familia. Rocódromo, pista de hielo, tirolina, un musical creado en exclusiva para Muévete, una chiquidiscoteca o la pesca de patos con caña son algunas de las novedades que este año se han sumado a las actividades tradicionales como los magos, manualidades de artesanía navideña, talleres, hinchables, bolas, rocódromo o circuito de velocidad. La feria tenía un precio de seis euros para acceder a todas las atracciones.