Solo 20 niños de Moraleja se trasladaron a Ifeza en autobús a través de un convenio provincial

El convenio suscrito entre la organización, la Diputación Provincial, la empresa de autobuses Zamora-Salamanca y asociaciones de madres y padres de los municipios de la provincia para trasladar a niños del medio rural a Ifeza ha tenido poco éxito de convocatoria. Un resultado que se traduce en un único autobús con una veintena de niños procedentes de Moraleja del Vino. El organizador de Muévete, Jesús Rodrigo, asume que "la fórmula no ha funcionado bien, quizá porque no hay tradición, porque el frío no ha invitado a ello o porque la decisión se tomó con poca antelación". En este sentido y, de cara a futuras ediciones, "repensaremos la iniciativa porque lo que tenemos muy claro es que a los niños del medio rural también hay que acercarles el parque de ocio con el apoyo de la Diputación Provincial". El concierto de autobuses desde los pueblos ha sido una de las novedades habilitadas este año en el marco de Muévete. Para estos niños, la entrada ha sido de ocho euros, incluido el transporte desde cualquier punto de la provincia, dos euros más que la tarifa normal.