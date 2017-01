Son diecisiete premios para evitar el olvido, impulsar la solidaridad y "unir otra vez a todos los que participaron en sacar del infierno de Idomeni a Osman y su familia", el niño sirio con parálisis cerebral afincado ahora en Valencia, empeño personal del delegado de la ONG Bomberos Acción Norte, el zamorano Javier Bodego. Removió tierra y suelo para conseguir "el rescate" del pequeño desplazado e involucró a la Subdelegación del Gobierno en Zamora, desde donde se implicó al mismísimo Ministerio de Exteriores.

Entonces no fue posible que el pequeño discapacitado fuera acogido en Zamora con sus padres y hermanos, como pretendía Bodego. El bombero de la Diputación Provincial podrá abrazarles de nuevo, compartir sonrisas. Y quitarse, en cierto modo, la espinita al tenerles de nuevo cerca, en su ciudad, aunque sea por unas horas.

El encuentro llegará el próximo sábado, 7 de enero, cuando está previsto que la Organización no Gubernamental entregue los "Premios Solidarios Osman", en un acto al que acudirá otra refugiada afgana enfermera, que trabajó en el campo de griego en el proyecto de Bomberos Acción Norte.

El evento, que pretende reunir a cuantos zamoranos sea posible, se desarrollará en el paraninfo del Colegio Universitario, con la colaboración de la Fundación Caja Rural, donde la familia del niño que da nombre a los galardones hará entrega de alguno, junto a la diputada provincial de Servicios Sociales, Maribel Escribano, dado que la Diputación de Zamora es colaboradora, e integrantes de la ONG.

En estos momentos, "estamos a la espera de que Adif nos confirme la donación de los pasajes", aunque de no conseguirlo, la familia de Osman viajará a Zamora de igual manera a las dos de la tarde del sábado próximo. Los premios reconocen a organizaciones ciudadanas, centros escolares y ciudadanos, algunos zamoranos, que a título personal pusieron su granito de arena para que esta causa tuviera un final feliz, con diferentes aportaciones, entre otras, la recogida de firmas para instar a las administraciones correspondientes a actuar. "Queremos dar las gracias y no dejar en el olvido el asunto, que estos premios sean un recordatorio que todavía hay 50.000 personas en Grecia, 190.000 en le Sahara y millones en todo el mundo que no tienen caer en el olvido", declara Javier Bodego.

La ONG reitera el mensaje que ha ido lanzando ya en colegios e institutos para concienciar a los más pequeños y jóvenes, "entre los que están los políticos del futuro, es sencial, son quienes podrán tomar decisiones para impedir que estas situaciones" vuelvan a producirse. "El problema continúa y si seguimos unidos, podremos traer a otros refugiados que están en una situación igual de complicada" que lo estuvieron Osman y su familia.

La organización intentará repetir la experiencia, estudiar qué familias en circunstancias similares a esta, con niños que tengan problemas de salud, pueden ser trasladadas a España. El delegado de Bomberos Acción Norte pide, una vez más, a los zamoranos que se impliquen en las próximas causas y, cuando se pidan firmas, que apoyen la iniciativa. La ayuda económica para el envío de material y gestionar el coste de los voluntarios y para la compra de ayuda humanitaria.

Entre los premiados estarán una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora y el responsable político de esta Administración, Jerónimo García Bermejo, que facilitaron los trámites para conseguir ese objetivo y sin cuyo esfuerzo habría sido muy difícil conseguir que Osman y su familia dejaran el campamento, explica Bodego. "Cuando volvimos de Grecia, me recibieron, se involucraron, hubo un esfuerzo por su parte muy grande, sin el que no hubiera sido posible" el acogimiento del pequeño discapacitado sirio y su familia, ya que "tenía que haber un apoyo político y llevar a cabo trámites burocráticos que se hicieron en Zamora, desde la Subdelegación", gracias a Jerónimo García Bermejo.

Los premios, que quieren reconocer la solidaridad mostrada por los zamoranos y recordar que "el infierno continúa" no solo en Grecia, sino en el Sahara y otros puntos del planeta y concienciar a la ciudadanía, incluyen a una distinción a la Plataforma por los Derechos de los Refugiados de Zamora; a los bomberos de Valladolid; al colegio de Tábara; al instituto de Fuentesaúco; al instituto La Vaguada; a Protección Civil de Villaralbo; a la Asociación Vecinal Independiente de Morales y Pontejos; al Ayuntamiento de Villaralbo; al Ayuntamiento de Morales del Vino; al Cuerpo de Bomberos Saharauis; y a la Mancomunidad Norte-Duero.

Los premios alcanzan también a la Universidad de Salamanca; a la Asamblea de Ayuda al Inmigrante de esa provincia; y a los ciudadanos, Ramón Melendi, Francisca Turiel Turiel y Pedro Eduardo León Rodríguez.

Los campos de refugiados del Sahara son ahora el punto de mira de la ONG Bomberos Acción Norte. También está "a la espera de que nos diga la coordinadora de Lesbos si se esperan más embarcaciones, por el momento las ONG´s griegas no necesitan ayuda. Si Turquía levantara la barrera, tendríamos que ir".

No obstante, continúan pendientes de la situación de migrados desde Siria a Grecia, "viendo las necesidades que hay, con la duda de si debemos estar allí o no cuando la Unión Europea y el Estado griego deberían hacerse cargo de la situación".

El próximo destino al que Bodego llevará su entrega solidaria es el Sahara, a donde se trasladará del 3 al 16 de marzo. La ONG dará formación, además de centrarse en la ayuda humanitaria y envío de material. Por distribuir quedan 14 toneladas de ropa, comida y medicinas recogidas en la última campaña hecha en Zamora, que permitió hacerse con 88 toneladas.

Bodego confía en que esta edición de los premios sea la primera de muchas otras, con la solidaridad siempre como protagonista y en las que se destacará "la labor de quienes trabajan por los más necesitados, cualquier colectivo que precise ayuda".