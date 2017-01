"La autoedición supone un premio tras el esfuerzo de la escritura"

El zamorano José Ventura Aporta Barrios acaba de publicar una novela, un texto donde entremezcla distintos género literarios.

-Su primera novela publicada responde al título de "Una casa en El Quindío".

-Es el texto que recoge el oficio de escribir, mucho más depurado tras haber escrito desde mi juventud y tras haber creado varias novelas, relatos y poemas. Es mi proyecto más grande tanto en páginas como en cuanto a la trama, pues la historia está muy elaborada. La he escrito en tres años y medio, aunque entre medias se me cruzó un relato muy largo "Los cervatos". Una vez concluido, retomé la novela.

-¿Cuáles son los ingredientes que contiene su novela?

-Es muy optimista pero es el optimismo de las personas que tienen ya una vida hecha y curtida. El tema es la estafa de la vida pero no desde un punto de vista amargo. Es la historia de una necesidad de superar dificultades y avanzar en un propósito vital. En el caso del personaje de Salterio, un superviviente que tiene que huir porque ha robado una importante cantidad de dinero en un negocio de prostitución de la mafia rusa que él gestiona desde su puesto de cocinero de un restaurante. El delito es el desencadenante de la trama y Salterio, abocado a marcharse, se encuentra con un amigo, Lugama, un hombre nepalí pero integrado en la vida en España, que atraviesa un momento vital muy complicado y que quiere tener un año sabático del instituto donde trabaja como profesor.

-¿Dónde sitúa la trama?

-En el momento actual y una parte transcurre en España, entre otros puntos en León, en Valladolid, en Salamanca y en la provincia de Zamora cito el pueblo de Granja de Moreruela; y otra en Colombia, en concreto en El Quindío, la región cafetalera colombiana por excelencia que está en el corazón del país. Conozco esta nación porque mi familia política es colombiana y he elegido esta región tan pequeña porque es una zona muy agradable para vivir y dos de los personajes buscan un sitio así para trasladarse. En un momento de la novela los dos amigos se plantean irse a África, pero finalmente optan por Colombia.

-¿Tienen algo de usted estos personajes?

-Sí, todos hasta los femeninos. Quienes me conocen dice que Salterio soy yo, pero ¡qué más quisiera! (risas). Hay dos personajes que aportan la comedia al texto, como un camarero del Parador San Marcos de León porque Salterio en un primer momento realiza el Camino de Santiago, pues sabe que nunca lo buscarán realizándolo. Los capítulos donde lo recorre suponen la crónica de mi primer camino.

-La novela conjuga aventura, intriga... ¿en qué género la encuadraría?

-Creo que es muy poliédrica. De ella han dicho los que la han leído que es, por una parte, una novela romántica, de viajes, de aventuras sin dejar de tener una parte de ensayo y filosofía. Es una novela que combina el diálogo, la descripción y la narración, dependiendo del pasaje de la novela, que pretende conectar con la parte más profunda del hombre. Es una novela que te invita a ser una mejor persona, pues plantea retos como el pasaje de la conferencia del padre Guzmán, un sacerdote que tiene dos hijas y que cada vez lo oculta menos, que invita a la revisión de los principios.

-¿Persigue un objetivo moral?

-No, mi objetivo es entretener, que la gente pueda disfrutar y sumergirse en el relato.

-La novela sale al mercado a través de la autoedición.

-Mis anteriores trabajos los he remitido a diversas editoriales y me he encontrado con dos tipo de respuesta que comprendí que eran respuestas de cortesía. Por un lado que mi propuesta no encajaban con lo que publicaban y en segundo lugar, que para los dos siguientes años ya tenía copado el programa de ediciones y no iban a modificarlo. Te entran las dudas de que quizá no tengas una calidad, pero mis textos los han leído muchas personas ajenas a mi familia y les llegan, por eso he apostado por la autoedición y estoy encantado porque vengo de una familia de origen humilde, venimos de la emigración de Alemania.

-Pero ¿no es arriesgado la autoedición cuando en este país se editan miles de libros cada año?

-Sí, pero es un riesgo maravilloso que afronto ahora porque no lo conocía antes. Es un gran premio tener un libro con ISBN, con su portada... tras el esfuerzo de la escritura. Yo animaría a toda la gente que tenga libros en el cajón a que se decida y opte por la autoedición, que se deje de remitir sus libros a distintas firmas. En mi caso el rechazo nunca me afectó y seguí escribiendo a mi aire. A quien esté en mi situación, le animó a que airé sus textos si realmente tiene un grupo de lectores. En mi caso tengo un grupo de seguidores de unas 50 personas que están deseosos de que leer lo que escribo.

-¿Va a realizar presentaciones del libro?

-Me gustaría hacerlo en Zamora, que es mi tierra, a lo largo de este año. Yo resido en Valencia, lo cual es una dificultad, pero me gustaría tener la oportunidad de darlo a conocer en la ciudad a largo del mes de marzo.