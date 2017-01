El alcalde de Alcañices, investigado al contratar a una empresa que debía 142.000 euros al fisco

El alcalde de Alcañices del PP, Jesús María Lorenzo Mas, y la secretaria, de iniciales M.B.M., han prestado declaración ante el juez y la Fiscalía por la contratación de una empresa que tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social por importe de 142.000 euros. Los trabajos eran para ejecutar la construcción de instalaciones municipales para ocio el 13 de mayo de 2016, según ha podido saber este diario. El juzgado que investiga la querella por prevaricación, interpuesta contra el regidor y la funcionaria, mandó un oficio a Hacienda para conocer la situación de esa sociedad en la fecha de la contratación, documento que indica que "a día de hoy la empresa debe 142.000 euros y explica que hay conceptos de 2014, 2015 y 2016", apuntan los querellantes, otra empresa que recurrió la adjudicación, que nunca se anuló.

Durante el interrogatorio del alcalde y de la secretaria, los dos parecieron admitir que conocían que las empresas que se presentaran para hacer el proyecto tenían que estar al corriente de los pagos en mayo de 2016, indican fuentes próximas a la investigación. La secretaria defiende, no obstante, la legalidad de la decisión porque "existe una comunicación de la empresa de que a 31 de diciembre de 2015 no tenía ninguna deuda con la Administración, por lo que se sigue con la adjudicación", apuntan las misma fuentes. Los querellantes recuerdan que las empresas deben carecer de deudas cuando se produce la contratación, en 2016. La querella la ha impulsado Zamorana de Pavimentos porque desde el Ayuntamiento se acuerda pedir ofertas a empresas para realizar parte de la obra de construcción del edificio municipal para actividades de ocio. Se contrata el proyecto con una empresa de la zona, Contratas y Obras Juferconsa, que incumplía el requisito de estar al día en con Hacienda y Seguridad Social. Zamorana de Pavimentos presenta recurso ante el Ayuntamiento contra el acuerdo y, a pesar de todo, se le adjudica, denuncia la perjudicada, por lo que su dueño decide presentar la querella por contratar a Contratas y Obras Juferconsa aún sabiendo que debe impuestos y cotizaciones. En el recurso se indica que la fecha en la que tiene que estar al corriente es cuando se adjudica la obra, "no se hace ni caso".