"Busco y realzo aquello que pasa desapercibido en la naturaleza"

El pintor toresano Juan Carlos Matilla presenta una amplia selección de las obras realizadas en los últimos tres años en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

-Expone nuevamente en la ciudad una propuesta que supone una vuelta de tuerca a la temática de la naturaleza.

-Regreso nuevamente en las navidades, unas fechas muy interesantes para exponer y más en Zamora donde la gente sale mucho a la calle. La muestra es una continuidad de lo que llevo haciendo unos años. Hay cambios porque siempre busco matices distintos. En esta ocasión puede observarse varias líneas e incluso la propia técnica define ciertos aspectos. Empleo las técnicas de óleo y acuarela, por lo que el aspecto varía aunque sea el mismo tema. Hay paisajes más al uso, con una composición más tradicional, y otros más personales que quizá me definan más porque me fijo en los pequeños detalles y en las zonas más decrépitas.

-¿Por qué opta por combinar las dos técnicas?

-Las suelo compaginar e incluso se complementan. Además en muchas ocasiones el tratamiento que hago en el óleo es casi de acuarela, con veladuras muy transparentes, y al revés, pues a veces mezclo la acuarela con algo de témpera e incluso técnicas de rayado que son más de óleo. Cada cuadro, cada imagen, me pide una técnica u otra. Combino las dos en el tiempo, dado que el óleo tiene que reposar más y la acuarela es más rápida. Con una cubro los tiempos muertos de la otra.

-Exhibe óleos muy grandes entre ellos uno donde trabaja con una amplia paleta de verdes.

-Es curioso pero este color hasta hace unos años no lo trabajaba. El verde no me gustaba, fue una terapia de choque (risas). Era un color que comencé a trabajar por mi aversión hacia él hasta que me metí a fondo. Ese cuadro es una estampa de cuando está explotando la primavera. Es una fiesta de colores, de distintos verdes, porque cada planta tiene una tonalidad, y las líneas de la hierba son casi hasta explosivas.

-Su exposición ofrece un paseo por las estaciones con unas primaverales amapolas y otros cuadros protagonizados por paisajes otoñales o invernales muy característicos de la meseta.

-En esta tierra hay una estacionalidad muy marcada. El hecho de que el tiempo cambie tanto para mí es un gran aliciente y me inspira. Las nieblas y la cencellada de estos días me motivan.

-¿Qué le mueve a fijar su atención en la naturaleza decrépita?

-Me parece interesante mostrar cuando una planta está marchita pues es más sugerente. Reivindico la belleza desaparecida. Cualquier artista puede buscar, en casi cualquier cosa, algo que sea interesante de contemplar. Es más atractivo fijar la atención en aquello que aparentemente no llama la atención. Busco y realzo aquello que pasa desapercibido. Mi obra es sencilla y de alguna manera cautiva. Se ve lo que hay (risas) que es lo que dice mucha gente al ver mis cuadros. En mis obras siempre hay un pequeño matiz, como el tratamiento de ciertas cosas o ciertas sorpresas, que muchas veces descubiertos de manera totalmente casual y que hacen que nazca una pieza que funciona estupendamente.

-¿Qué le hace volver reiteradamente a la naturaleza y sacarle ese jugo?

-Hace muchos años que no hago figura humana porque no me resultaba un medio plástico sugerente. He optado por este camino porque es una fuente inagotable. Yo busco además el paisaje más inmediato, el que tengo al lado, por el que paso a diario y un buen día, de repente, llama tu atención algo en lo que no te habías fijado hasta ese momento y, de alguna manera, vas cogiendo tu álbum de imágenes que a veces pueden acabar en una obra plástica y otras, no.

-Y ahora mismo ¿qué imágenes de ese álbum está pintando?

-Ahora estoy preparando obras con marañas de zarzas y hojas. Estoy bajando la mirada al suelo y haciendo una especie de caos buscando los zarzales con ramas enrevesadas porque me parecen muy interesantes y me divierto pintándolas.

-¿Son para alguna muestra en concreto?

-No, no por ahora no tengo ninguna exposición ya cerrada aunque me gustaría realizar alguna en Palencia, donde vivo y trabajo. Tampoco tengo un ritmo de producción muy elevado y prefiero dosificarme y pintar de manera cómoda sin tener el agobio de una muestra inminente.