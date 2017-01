El año del pico y la pala

El Ayuntamiento de Zamora inicia un año clave en materia de proyectos y obras. Si el 2016 se cerró con la imposibilidad por parte del equipo de Gobierno de sacar adelante las principales actuaciones en diferentes edificios de la capital, el 2017 está llamado a ser el de la materialización de estas iniciativas. El único de los grandes proyectos que ya está en marcha es el de la transformación del Banco de España para convertirse en cuartel de la Policía Municipal. Sin embargo, se antoja necesario arrancar con los trabajos en el antiguo matadero, el nuevo parque de bomberos, la ampliación del Teatro Principal, la construcción del Centro Cívico o el traslado del Museo Baltasar Lobo a la Plaza Mayor. Estos son los retos a los que se enfrenta el Consistorio en este año que ahora comienza.

Medio millón de euros ha presupuestado el equipo de Gobierno para convertir el antiguo matadero de San José Obrero en un centro de adultos y una biblioteca para el barrio. Han pasado prácticamente tres décadas desde que el alcalde Andrés Luis Calvo, en su segundo mandato, ideara lo que está llamado a ser un revulsivo para la vida cultural de esta populosa zona de la capital. A lo largo de los años, las obras realizadas han sido pasto de los vándalos y por ello se antoja necesaria una amplia inversión en los edificios. Se prevé que las obras comiencen a finales del verano.

De todos los grandes proyectos para 2017, este es el único que ya está en marcha. Las obras arrancaron en verano con un presupuesto total de 630.000 euros. El Ayuntamiento ha consignado para este año un total de 450.000 euros para hacer frente a los pagos. Previsiblemente, la finalización del trabajo se demorará debido a la falsa amenaza de amianto que paralizó la actividad. El objetivo es que antes de verano la Policía Municipal pueda hacer efectivo su traslado al edificio.

Es la iniciativa estrella de la Concejalía de Seguridad Ciudadana una vez finalizadas las obras del Banco de España. El proyecto está actualmente en fase de licitación y la obra costará 2,2 millones de euros. La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial deberán aportar dinero, según demanda el Ayuntamiento. Por el momento, se destinarán 277.000 euros a la dotación de material.

Es uno de los proyectos que repiten en el Presupuesto un año después. Patrimonio ya ha autorizado la intervención para convertir la antigua Escuela de Música, anexa al edificio del Teatro Principal, en dependencias de la "bombonera" de Zamora. Las nuevas dependencias dotarán al coliseo zamorano de 258 metros cuadrados más que servirán de oficinas, salas administrativas, salas de usos múltiples y nuevos vestuarios.

El "agujero" del Palacio de Congresos podría ser por fin rellenado, años después, para la construcción del anhelado centro cívico para la ciudad de Zamora. El acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento es total. La comunidad aportará el 70% del presupuesto y las arcas municipales completarán con el 30% restante. Todas las dependencias serán para servicio del Consistorio. Las obras deberían arrancar, según previsiones, a partir del mes de octubre de este mismo año.

El traslado del Museo Baltasar Lobo desde la Casa de los Gigantes hasta el ayuntamiento viejo es cuestión de tiempo. No obstante, deberá esperar a que concluyan los trabajos en el Banco de España para que la Policía Municipal deje libre el espacio. La Fundación Baltasar Lobo y la familia del escultor están de acuerdo en la nueva ubicación. El Ayuntamiento de Zamora ha presupuestado 150.000 euros para comenzar a trabajar, aunque probablemente este año no se puedan ver los frutos.

El acuerdo entre Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos y no adscritos en materia de inversiones dejó como cuestión de futuro la rehabilitación de las Aceñas de Cabañales. El proyecto todavía no tiene dotación económica, pero es objetivo de los grupos firmantes recuperar este patrimonio dañado por los vándalos a lo largo de los últimos años. Por el momento, la previsión es rehabilitar una de las aceñas para posteriormente ser utilizada por parte de la Asociación de Vecinos de Cabañales como su sede particular y para organizar actividades. El río Duero será prioridad para el Ayuntamiento de Zamora en este año.