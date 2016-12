"La cría de pájaros es una afición, no un negocio"

La cría de canarios y otro tipo de pájaros especialmente valorados por su plumaje o su canto es la afición fundamental de los socios de la Agrupación Ornitológica Zamorana, que todos los años reúnen a sus mejores ejemplares en torno a la cita del Concurso exposición que tiene como sede el gimnasio del colegio Arias Gonzalo. Hasta mañana, día 30 se puede visitar la muestra, abierta en horario de mañana y tarde. Juan Carlos Bello García es el secretario de la Asociación Ornitológica Zamorana.

-Una nueva edición con el mundo de los pájaros.

-Estamos celebrando la edición 37 del Concurso Provincial que organizamos cada año y, bueno, este año ha habido una participación ligeramente superior a las anteriores ediciones. Este año hay 358 pájaros repartidos en 247 de color, 32 de postura, 32 de timbrado español, 21 de exóticos, 23 de híbridos, dos de psitácidos y uno de fauna europea mutación.

-¿A qué llaman los psitácidos?

-Los psitácidos son los periquitos y pájaros de ese estilo.

-¿Y la fauna europea mutada?

-Son los pájaros silvestres que podemos ver por aquí por la naturaleza pero no con la librea, el plumaje habitual, sino cuando tienen mutaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un verderón común albino que es casi blanco. Los normales no los admitimos a concurso, solamente mutaciones.

-¿Como nació el concurso ornitológico?

-La Agrupación Ornitológica Zamorana se fundó en el año 1977 por aproximadamente treinta o cuarenta personas que estaban metidas en este mundo de la cría de pájaros. Entonces muchos se dedicaban también a los pájaros silvestres, como los jilgueros. Y fue aproximadamente al segundo año de fundarse la Agrupación, yo todavía no pertenecía a ella, cuando hicieron el primer concurso.

-Y desde entonces, supongo, de forma ininterrumpida.

-Año tras año se ha ido haciendo excepto el ejercicio de la famosa gripe aviar, que no nos autorizaron a realizarlo y en el año 2000, cuando hicimos aquí el campeonato de España y no convocamos el nuestro. Son las únicas ediciones que se han dejado de hacer.

-¿Para qué se hacen estos concursos, qué objetivo tienen para ustedes?

-Hombre, esto se hace por la afición que tenemos nosotros por la cría sobre todo de canarios, que es lo más frecuente. Y luego también dar a conocer el mundo de los pájaros. El que cría pájaros es normalmente una persona a la que gustan los animales, los respeta y los cría. A nosotros nos gusta ver el resultado de la cría de cada año.

-¿Qué hacen con los pájaros, los venden?

-No. El fin de los socios está muy alejado de ningún afán de lucro. La mayor parte de ellos se regalan o bien a otros criadores porque necesitan algún pájaro de la gama que uno cría o se dan a familiares o amigos. Tampoco es que cada criador tenga una cantidad muy grande de pájaros. Unos crían diez, otros veinte, otros cuarenta, pero vamos, nunca son cantidades excesivas de pájaros las que se crían.

-¿Hace falta algún permiso especial para criar canarios?

-No, para criar no nos piden nada, más que tener una jaula con un tamaño adecuado, con amplitud para que los pájaros estén bien. Normalmente los tenemos en casa, lo que implica que mantenemos la limpieza, en primer lugar porque nos interesa. Y nada más.

-¿Necesitan ser núcleo zoológico?

-De momento no creo que lleguen a considerarse núcleo zoológico.

-Da la impresión de que la costumbre de tener un pájaro en casa está viviendo a menos.

-Si. Yo creo que aunque parezca que no la crisis económica esta famosa ha hecho bastante estrago. Antes a lo mejor un señor tenía ocho parejas en casa. Ahora si tiene alguno a lo mejor son dos. Se ha reducido el número, porque si no hay para comer, menos para los pájaros. No es que cueste mucho criar un pájaro, pero cuando no hay, de todos los lados hay que sacar. Sobre todo la gente mayor acostumbraba a tener su pajarito en la ventana, pero cada vez quedan menos personas de esas épocas. Y la gente joven, los pájaros pasa de ellos.

-¿Cuantos socios forman la Agrupación?

-Seremos unos 70 aproximadamente, niños, mayores y de todas las edades.

-¿Son de Zamora y alrededores?

-Si, la mayor parte somos de Zamora ciudad, pero luego también tenemos socios de Salamanca, Valladolid o Burgos, gente que por unas razones o por otras se afilia a nuestra asociación y ahí está.

-¿Reciben muchas visitas a la muestra?

-Habitualmente unas mil personas, más o menos.