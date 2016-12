"Lo único positivo de la crisis es que resurja la fraternidad"

En tiempos convulsos para la literatura, Tomás Sánchez Santiago acaba de publicar un poemario, "Pérdida del ahí" (Amargord), y un libro con textos y fotografías, "Interior Acuario" (Eolas). Ayer presentó "dos por el precio de uno", bromea el autor, en el salón de actos de la Biblioteca Pública. El hilo conductor de ambas propuestas es la preocupación por la repercusión social de eso que llamamos "crisis".

-¿Cómo se ha gestado la colección de poemas "Pérdida del ahí"?

-A lo largo de más de diez años fui surgiendo el hilo de los poemas, hasta que finalmente pude dar por terminado el trabajo. Soy muy lento, no tengo demasiada prisa, para qué, si además la poesía es intemporal.

-¿Por qué ha recogido en su trabajo los problemas sociales de estos últimos años?

-En efecto, es un libro donde lo social está muy presente. Todo lo exterior, eso que se ha simplificado con el nombre de crisis y que se compone de dramas, tragedias e incertidumbres, se deja notar debido a las convulsiones que ha habido en todo el planeta. La poesía también debe dar cuenta de lo que nos concierne a todos como ciudadanos, aunque la preocupación de un poeta no es decir las cosas sino como decirlas. El libro recoge desde el cambio climático hasta la pederastia en la Iglesia, pasando por la propia crisis o la deslocalización del trabajo.

-De todas estas cuestiones que ha citado, ¿por cuál siente especial preocupación?

-Como todos, me preocupa que el mundo esté montado sobre una enorme injusticia global y la intuición de que eso se quiere seguir manteniendo por encima de cualquier tipo de convulsión social.

-¿Ha pasado ya de moda la preocupación por el cambio climático?

-Ocurre con cualquier fenómeno cuyas causas no son explícitas. Cuando se tienen distintas visiones de algo, cada cual cree estar en posesión de la verdad y todavía hoy hay quien niega que esto sea así, desde el frutero hasta ciertos científicos. En el fondo, sea lo que sea, hay un problema que no queremos ver: estamos agrediendo al planeta de una forma inmisericorde.

-Racismo, inmigración, la inesperada elección de Donald Trump en Estados Unidos? ¿cree que el mundo está dando un paso hacia el egoísmo absoluto?

-Ya estamos en un mundo egoísta. Una diferencia que hay entre la actual generación de niños y las anteriores es que entonces éramos herederos: recibíamos la ropa, los juguetes, los libros? Ahora estamos en una generación de propietarios, desde muy pequeños: "mi habitación", "mi ordenador"... Además, fenómenos como el de Donald Trump o el argumentario para rechazar a los refugiados tienen como base la ausencia de conciencia crítica y esto es peligrosísimo. Cuando Trump dice representar a los "obreros" del país te quedas helado. A la hora de votar, elegimos a quien creemos que nos protege, no a quien pensamos que va a ser justo.

-¿Cree que de esta crisis saldrá algo positivo?

-Debería surgir lo que llamamos fraternidad, una palabra que cada vez escucho más. Es la gran olvidada de las tres Marías de la Revolución Francesa. Siempre hemos tenido en la boca la libertad y la igualdad, pero no la fraternidad. Esta debe ser una oportunidad para pensar en el otro.

-¿Cómo surgió el proyecto de comentar las fotografías de Encarna Mozas en el libro "Interior Acuario"?

-Había colaborado con Encarna Mozas alguna vez y hace dos años me entregó cuarenta fotos y me preguntó si podía hacer algo con ellas. Lo que ha surgido es un diálogo a tres voces con más sesgo crítico que "Pérdida del ahí". Hay imágenes, textos y noticias que me sobrecogen y que he ido recortando. El mundo de "Interior Acuario" es también una reflexión sobre lo exterior desde lo más próximo.

-Acaba de publicar dos libros. ¿Qué reflexión se le ocurre sobre el mundo editorial y los problemas que atraviesa la literatura?

-Desde hace tiempo, la industria cultural afecta de manera frontal a todo lo que tiene que ver con el libro. Las grandes editoriales "producen" libros, pero los trabajos más valiosos están en pequeñas empresas, que los cuidan muchísimo. Estoy hablando de editoriales como Rey Lear, Sexto Piso, Impedimenta o Periférica, que se mantienen con un esfuerzo máximo en las provincias. Lo que deben hacer los lectores es buscar su libro y ahora es más fácil gracias a las redes sociales. Y pongo el ejemplo de un milagro, "La España vacía" (Turner) de Sergio del Molino, un ensayo que ha interesado al margen de los "sacerdotes" literarios han podido prever.