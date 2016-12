Zamora cierra el año como la tercera provincia menos visitada de España

El atractivo turístico de Zamora de cara al exterior no pasa por su mejor momento. Cuando se trata de medir si las políticas en este sector funcionan bien o no, existen unos datos que arrojan mucha luz al respecto y esos son los fabricados por el Instituto Nacional de Estadística en su apartado de Ocupación Hotelera. El último informe publicado por el organismo indica que Zamora es la tercera provincia menos visitada de las 49 de toda España. Solo Palencia y Soria contaron en este 2016 con menos viajeros que la tierra. En materia de pernoctaciones, los datos no mejoran: Zamora cae al segundo puesto por la cola, solo superada nuevamente por Palencia. Estas tres provincias, junto con Ceuta y Melilla, conforman el deshonroso "top 5" de destinos con menos tirón para los visitantes.

Un año más, según la estadística de fin de año del INE, Zamora se sitúa a la cola nacional en número de viajeros. El incremento de visitantes a la provincia -cerca de 20.000 hasta el mes de noviembre- no ha sido suficiente para remontar posiciones en este ranking turístico. De hecho, la clasificación es exactamente la misma que hace un año. Palencia y Soria a la cola, con Zamora completando el podio de provincias con menos turismo de toda España.

A fecha de noviembre y con los visitantes de diciembre pendientes de contabilizar, se han acercado a la provincia de Zamora un total de 219.230 viajeros, frente a los 201.409 que lo habían hecho en las mismas fechas del año pasado. Las pernoctaciones, eso sí, son notablemente superiores a esta cifra, con un total de 347.197 en lo que va de año. No obstante, en este respecto, la provincia cae al penúltimo puesto del ranking, puesto que solo Palencia registró menos actividad hotelera que Zamora en este periodo. Siempre dejando por debajo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La clasificación de provincias menos atractivas al turismo continúa con otros territorios del Interior como son Orense, Ávila, Guadalajara, Cuenca y Albacete, cuyos registros de número de viajeros apenas llegan a los 300.000 en este año 2016. En el otro lado de la balanza, nuevamente son Barcelona, Madrid y las provincias insulares quienes se llevan el gato al agua, con una media de nueve millones de visitantes cada una de ellas.

En el ámbito regional, los malos datos que suman Zamora, Palencia, Soria y Ávila los revierten las otras cinco provincias de Castilla y León, que han conseguido aupar a la comunidad autónoma al séptimo lugar en el escalafón de regiones más visitadas de todo el territorio nacional. Con Salamanca en cabeza, con cerca de un millón de visitas en este curso, fueron un total de cuatro millones y medio de personas las que han decidido acudir a las nueve provincias en lo que va de año. Por delante, nuevamente las islas Canarias y las Baleares, Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.