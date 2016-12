"Volví a Urgencias; he pasado una noche de perros"

Raúl Guerras relata cómo en el hospital le curaron las heridas y le mandaron a recuperarse a su domicilio. Sin embargo, por la tarde tiene que volver a urgencias "porque no respiro muy bien. He pasado muy mala noche y ahora mismo (ayer a mediodía) no respiro bien, tengo mucha opresión en el pecho, me duele cuando toso. Me han dicho que es por las heridas, pero me encuentro que casi no puedo ni andar de los dolores. Y he pasado una noche de perros". Y es son ocho las punzadas que tiene en su cuerpo: cuatro en el pecho, una en la pierna y otras tres en la mano, al intentar defenderse. En concreto, una de las puñaladas "está justo debajo del corazón, a dos o tres centímetros y de unos cinco centímetros de profundidad. Tengo otras tres en un costado, una más en el glúteo de la pierna izquierda y tres en la mano". Guerras ha querido dar su versión de los hechos para salir al paso de los comentarios difundidos en las redes sociales y dejar claro, como indicaron fuentes de su entorno, que no se trató de una pelea fortuita, sino de un ataque de cuatro personas que tenían la intención de hacerle mucho daño. "Gracias a Dios intervino gente que había por allí. Un chico resultó con cortes en una mano", indicaron fuentes próximas al apuñalado en su relato de los hechos.