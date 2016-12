"Por más influencias que se reciban, uno crea en base a lo que tiene dentro"

Después de casi tres años lejos de Zamora, la cantautora Gema Hernández regresa a su tierra para volver a subirse a los escenarios este jueves (Avalon Café, 22.00 horas) y presentar las canciones que compondrán su segundo trabajo, "Temporal", repleto de temas que hablan del amor "y sobre todo del desamor".

-¿Volver a tocar en su tierra impone o se siente más relajada?

-Siendo tu sitio y tu casa, impone más. La gente hace mucho que no me escucha y vengo a presentar un material nuevo. No sé cómo lo recibirán, así que hay más nervios.

-¿Qué podrán escuchar?

-Traigo material nuevo del que será mi próximo trabajo, "Temporal", que se grabará en acústico en 2017. Dejé todo parado un tiempo pero me di cuenta de que tenía un montón de canciones nuevas y y era el momento de darles un poco de forma.

-¿A qué se debió esa pausa?

-Cualquier artista, o cualquier persona que se dedique al arte en general, al final compone o crea a partir de experiencias vividas. Estuve viviendo en Ibiza dos años y tuve un trabajo muy exigente, con pocas horas de descanso. Personalmente, no he vivido los dos mejores años de mi vida y todo eso te ayuda a sacar las emociones y transformarlas en canciones. A mí me ayuda y me sirve de terapia.

-¿De lo malo siempre se saca algo bueno?

-Siempre. Es una premisa mía en cualquier cosa que hago. Aunque pases momentos malos, siempre va a haber algo bueno, da igual lo que pase, todo ocurre por algo y siempre para mejor.

-Ha estado en diferentes formaciones y luego en solitario, ¿dónde se siente más cómoda?

-Son cosas totalmente distintas. En Zamora comencé a trabajar con el grupo Insomnio y estuve siete años con ellos. Echo mucho de menos ese vínculo entre compañeros, porque pasa de ser un trabajo a convertirse en una forma de vida. Y la suerte que he tenido este tiempo en Ibiza es que he trabajado mucho en equipo y no me he llegado a desvincular de esta parte de mi profesión, pero la otra, la de cantautora, es la necesaria, la vital, la que me aporta ciertas cosas que no puedo desarrollar en una banda.

-¿En qué sentido?

-Es la expresión de lo que siento, un trabajo más personal, más introspectivo, más de contar lo que soy y de dónde vengo, más emocional.

-¿Cómo definiría a esta nueva generación de cantautores?

-Esto de las etiquetas es muy complicado. Uno dice cantautor y a lo mejor se acuerda de Silvio Rodríguez o la canción protesta. Pero para mí es quien crea música y letra, independientemente del estilo que esté atravesando en ese momento. Yo quiero pensar que la música la estoy dirigiendo hacia otra cosa, basándome en las influencias de todo lo que escucho.

-¿Cuáles son esas influencias?

-Escucho mucho jazz desde hace años, me encanta la música negra, también fado y bastante música de cantautores, pero al final uno crea en base a lo que tiene dentro, por más influencias que recibas.

-¿Es del grupo de cantautores que aprovecha sus letras para reivindicar?

-Nunca trato cuestiones sociales y políticas, ninguna letra de todas las que he compuesto se centran en esos campos. Me voy más a un punto introspectivo, para sacar lo que tengo dentro. Quizá me bloqueo mucho hablando de emociones y la manera más sana que tengo de sacarlo es contarlo y cantarlo. Hablo del amor, pero sobre todo del desamor. Son momento que te ayudan a crecer, todo es cuestión de aprendizaje.

-¿Dedicarse a la música en estos tiempos es de valientes?

-Está un poco más complicado que hace unos años, la verdad. Cualquiera te diría que estás loco por invertir tu tiempo y tu dinero en un proyecto en el que casi nadie puede apostar, porque no hay ni medios ni dinero. Ahora no hablamos de piratería, sino que nos movemos en un mundo tecnológico y todo va a través de redes sociales, así que la promoción la tiene que hacer el propio artista, a no ser que alguien confíe mucho en ti porque les hayas encantado y ponga dinero para tu proyecto y produzca un disco a lo grande. Lo que lo del artista multitarea está ya más que asumido.

-¿Las redes sociales se ha convertido en una ayuda?

-Desde luego. Yo vivo en Facebook, Instagram o Twitter, subiendo fotos y vídeos, porque es la única manera de que no te olviden, estando siempre presente. Además, en mi caso, me siento afortunada de poder vivir de lo que más amo, que es la música.